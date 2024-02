Enamorados, la mejor comedia romántica de la historia está en Amazon Prime Video

En el día de los enamorados no está demás, tras listas interminables de títulos sobre romances, recordar que no hace falta irnos a los filmes más escondidos para disfrutar de una buena comedia romántica en el día de San Valentín. Sí, está claro que historias como Annie Hall, Cuando Harry encontró a Sally o Mejor Imposible son títulos imprescindibles si hablamos del género romántico en la gran pantalla, pero hay un largometraje que llegó antes y que influenció, como el primer amor, a todas las demás. Hablamos cómo no, de El apartamento.

Estrenada en 1960, resulta imposible entender la modernidad de un género que ha ido paulatinamente estancándose en la idiosincrasia comercial durante años, hasta el punto de que hoy en día, la calidad de esta tipología de cintas ha empeorado de forma exponencial. En la actualidad resulta muy complicado encontrar obras maestras del género, sin embargo y por suerte, el streaming nos pone al alcance de la mano los clásicos de toda la vida. Y El apartamento, por mucho que cualquiera lo intente cuestionar, es la mejor comedia romántica de la historia.

‘El apartamento’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de El apartamento es la siguiente: “C.C. Baxter es un ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Vive su soltería en un apartamento discreto que presta ocasionalmente a sus jefes y superiores para sus citas amorosas. Él, tiene la esperanza de que estos favores, le sirvan para mejorar su posición dentro de la empresa. No obstante, el deseado ascenso nunca llega. Todo parece cambiar, cuando se enamora de la ascensorista del lugar en el que trabaja, que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento”.

Resultaría imposible hablar de El apartamento sin caer en la química imantada de sus dos protagonistas principales; Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Él es la estrella absoluta y ella, construyó un personaje a partir del genial guion de Billy Wilder y I.A.L. Diamond que resulta tan fresco y original como el primer día, 60 años más tarde. Es precisamente su libreto, eso que hoy en día se descuida e incluso, pretende realizarse a través de una inteligencia artificial, lo que eleva al largometraje de Wilder a la categoría de filme antológico.

La dupla Wilder y Diamond

Wilder y Diamond trabajaron juntos desde finales de los 50, configurando lo que en nuestros días entendemos por comedia romántica. Con faldas y a lo loco, Irma la dulce, En bandeja de plata…ambos consiguieron a través de la verborrea de Lemmon, establecer unos códigos que se replicarían una y otra vez. Así, resulta imposible escuchar al oficinista de Baxter y no pensar en cualquiera de los personajes que Woody Allen ha interpretado en sus películas o la mágica capacidad para pasar del drama a la comedia en cuestión de segundos, con un control de esa ambigüedad del tono, entendida a la perfección en el cine de Richard Curtis.

Sea como fuere, cuando uno ve por primera vez o revisa El Apartamento, resulta inevitable rendirse a lo indomablemente moderna que resulta medio siglo más tarde. La explotación laboral, la erótica del poder, el sistema como rueda que atrapa a los personajes…Wilder y Diamond configuraron un lenguaje que perdura y que es milimétricamente perfecto.

El amor es una partida de cartas

Analizando partes de esta comedia romántica, uno puede darse cuenta de lo bien traídos que están la mayoría de objetos en el relato. Desde su llave, utilizado como hilo conductor y como metáfora del ascenso y fragmentación de la vida laboral y personal. Baxter termina haciendo una copia de su llave para el gran jefazo y a cambio obtiene otra, la del aseo de los directivos. Un ascenso a través de una prostitución moral que le está rompiendo, al igual que el espejo que Fran Kubelik (MacLaine) ostenta. Esa imagen de nuestro empleado partido expresa un nivel de lenguaje cinematográfico que en pocos segundos, resume el estado anímico del protagonista, mediante un elemento de atrezo. Ella está tan rota como él y eso, debe terminar.

Por último, si esta fuese una película convencional, terminaría con una declaración mutua de amor. Un último beso que terminase por concluir que todo va a salir bien. Pero, su recta final es como una partida de cartas, abierta al azar. Es lo que tiene ser una película cruda e idealista, triste y divertida, romántica y sensata. Es lo que tiene ser El apartamento.

Esta ganadora de 5 estatuillas en la 33ª edición de los premios Oscar está disponible no sólo en Amazon Prime Video, sino también en Filmin y Movistar +.