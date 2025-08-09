‘Good Boy’: el nuevo fenómeno del cine de terror que recuerda a la serie ‘Agallas, el perro cobarde’

El perro es el mejor amigo del hombre. Un adagio popular que ahora, con la última película de moda del campo del horror, cobra más sentido que nunca. Porque en un año donde 28 años después, Devuélvemela o Weapons nos han demostrado el valor de una tipología narrativa en alza, el género todavía nos tenía preparada otra original propuesta. Nos referimos a Good Boy, el nuevo fenómeno del cine de terror cuyo planteamiento está causando furor en las redes, pues recuerda a una de las series favoritas de la generación millennial: Agallas, el perro cobarde.

Cualquiera que se haya criado en los 90 conoce de sobra la comedia de terror de Cartoon Network. Agallas, un pequeño cánido timorato y rosado, debe proteger la granja de sus dueños de elementos sobrenaturales, ya que él siempre es el primero-y único-en darse cuenta de que algo no va bien en su hogar apartado y ubicado en algún lugar perdido de Kansas. Así, ya sean extraterrestres, hombres lobo o cualquier tipo de suceso paranormal, el perro de Muriel y Justo termina funcionando como un héroe inesperado que deber vencer a sus propios miedos en cada episodio. Y ese es el punto de partida con el que muchos han relacionado la llegada de Good Boy, la cual parte también de la perspectiva de una peluda mascota que debe evitar que su dueño caiga en las terribles fuerzas tenebrosas que acechan a ambos, apuntando a ser por derecho propio, un nuevo hito en el cine de terror de este año.

‘Good Boy’: el fenómeno del cine de terror

La cinta está dirigida por Ben Leonberg, un cineasta que debuta en la dirección y en un guion, coescrito con el de igual modo incipiente escritor Alex Cannon. En el reparto está Larry Fessenden (Los muertos no mueren), toda una serie de intérpretes mayormente desconocidos, como Arielle Friedman, Shane Jensen o Anya Krawcheck y por supuesto, el perro titular de nombre «Indy».

Good Boy, aparte de funcionar como un refrescante punto de vista para el audiovisual, pone el valor la figura del perro como auténtico protagonista del relato y no tanto como ese acompañante extra de la historia.

La sinopsis oficial es la siguiente: «Un perro se muda a una casa en las afueras con su dueño, Todd. Sin embargo, al poco tiempo descubre que diversas fuerzas sobrenatural que aguardan en los rincones más oscuros del lugar. Estos demonios espectrales amenazan a su dueño, pero no cuentan con la resistencia fiel del acompañante de Todd, quien hará todo lo posible por proteger a la persona que más quiere».

Triunfando entre la crítica

Good Boy ha sido enormemente elogiada en su paso por el festival South By Southwest (SXSW), donde la crítica parece unánime con el desempeño de este trabajo que Leonberg ha producido junto a su mujer y que ha contado con su propia mascota peluda como protagonista.

Actualmente tiene un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, bajo comentarios que alaban tanto su parte experimentar como el retrato reflexivo y desconcertante de su premisa.

Sin todavía una distribuidora oficial, el director y su esposa buscan una compañía que mueva el alabado trabajo internacionalmente. Así que no, desgraciadamente todavía no tenemos una fecha oficial para su estreno en las salas españolas.