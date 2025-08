La crítica lo tiene claro: este fin de semana llega a los cines la mejor película de terror del 2025

El año pasado tuvimos producciones de la talla de Anora, The Brutalist o La sustancia. Sin embargo, la actual temporada cinematográfica está dejando mucho que desear, resistiendo únicamente gracias a la labor de un género en estado de gracia. Sí, nos referimos al cine de horror. Ya sea en formato de recuela, con el reboot de Sé lo que hicisteis el último verano o a través de un guion original de la talla de Devuélvemela, la capacidad del formato para impactar y calar en la audiencia y la crítica está siendo exponencialmente superior a otras tendencias audiovisuales del calado de la tipología superheroica o de los live action familiares de Disney y DreamWorks. Pero ninguno de los éxitos anteriores ha tenido el apoyo de la prensa especializada del título que apunta a ser la mejor película de terror de 2025: Weapons.

La cinta dirigida por Zach Cregger se estrenará este fin de semana en los cines, habiendo generado una expectativa enorme gracias a una campaña promocional que nos recuerda a lo que Neon hizo anteriormente con Longlegs. Al guion, firmado por el cineasta, no le han faltado novias. Varias major pujaron por la subasta de un material que había sorprendido en los despachos y que por qué no decirlo, venía firmado por el responsable de la fantástica Barbarian. En la dura contienda la que más dinero puso encima de la mesa fue Netflix. No obstante, el filme terminó recalando en New Line Cinema, la filial que Warner Bros habitualmente utiliza para publicar sus historias de terror. ¿El motivo? Pues a diferencia de la «gran N roja», New Line Cinema sí que le garantizó a Cregger un estreno en salas.

Ahora, esa defensa de la experiencia cinematográfica tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo, teniendo en cuenta el aplauso unánime de la crítica internacional. Pero, ¿de qué trata realmente Weapons?

‘Weapons’: sinopsis y reparto

Weapons no necesita demasiado para intrigarnos con su planteamiento. Todos los niños de la misma clase menos uno desaparecen la misma noche y a la misma hora de sus casas. Por las grabaciones de seguridad, lo hacen por su propia voluntad. El caso tiene a la policía desconcertada, preguntándose quién o qué está detrás de esa tenebrosa sincronía. Sin obtener ningún tipo de respuesta, la comunidad de padres comienza a impacientarse y las miradas se centran en la joven profesora de los alumnos desaparecidos.

En el elenco encontramos a caras relevantes dentro de la industria, como Julia Garner, ganadora de un Globo de Oro por Ozark o el nominado al Oscar, Josh Brolin. Completando el casting están Alden Ehrenreich (Solo: una historia de Star Wars), Austin Abrams (Euphoria), Amy Madigan (Fringe) y Benedict Wong (Dr Strange), entre otros.

La mejor película de terror del 2025

«Deliciosa, aterradora y divertida», «satisfactoria» o «Maravillosa mezcla de mal rollo y diversión macabra» son, algunos de los calificativos de la prensa que ya ha podido ver Weapons. Manteniendo por el momento, un espectacular 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y desbancando a Los pecadores, la que hasta ahora era la propuesta del año mejor valorada por la reconocida web.

Weapons estará disponible en los cines españoles desde el próximo 8 de agosto, mediante un estreno global que terminará de decidir si los números de la taquilla acompañan a la coronada por la crítica como la mejor película de terror del 2025.