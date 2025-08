Chris Hemsworth todavía no dice adiós a Thor y rectifica su polémica publicación en redes: «Se malinterpretó»

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) vive uno de sus peores momentos en la industria. Pues, a pesar del buen hacer tras las cámaras de Thunderbolts y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la respuesta de los espectadores sigue siendo excesivamente tibia para el desembolso económico que supone llevar a cabo este tipo de blockbusters. Y por ello, el equipo liderado por Kevin Feige no puede permitirse todavía el lujo de despedirse de ninguna de sus estrellas principales. Una motivación que seguramente haya hecho retractarse públicamente en una entrevista reciente a Chris Hemsworth, quien a mediados de año había publicado un enigmático mensaje que sonaba a una despedida del personaje de Thor.

«Uno de los mayores honores de mi vida» o «Gracias por hacer de mi viaje a través del UCM algo inolvidable» son sólo, algunas de las frases con las que el australiano ponía un sincero punto y aparte en su rodaje de Vengadores: Doomsday. Siendo esta, la novena participación protagónica de Chris Hemsworth como Thor en el cosmos audiovisual de la casa de las ideas. la temprana publicación de la misiva en redes y la aparente salida del intérprete del rodaje de Doomsday fueron suficientes para que en internet comenzase toda una rumorología sobre la muerte del superhéroe a manos del Dr. Doom en las primeras escenas del filme, mostrando así la temible fuerza del villano encarnado por Robert Downey Junior. Una secuencia que rimaría con el asesinato de su hermano en la ficción, Loki (Tom Hiddleston) por Thanos en Vengadores: Infinity war. Sin embargo, charlando con un medio estadounidense, el marido de Elsa Pataky ha querido dejar claro que el mensaje se malinterpretó y que simplemente sentía que había cerrado un capítulo para el dios del trueno.

Chris Hemsworth seguirá siendo Thor

Vamos a tener un buen descanso de largometrajes de Marvel desde el debut de la familia superheroica de Reed Richards. En el calendario, la siguiente cinta será la de Spider-Man: Brand New Day, programada para el 31 de julio de 2026, mientras que la siguiente historia de Los Vengadores aterrizará en la gran pantalla el 18 de diciembre del mismo año.

No obstante, Chris Hemsworth ha querido tranquilizar a los fans, verbalizando que todo ha sido una especie de malentendido que ni él ni su equipo de comunicación vieron venir con una publicación ligada a un vídeo que resumía sus mejores momentos en el UCM:

«Algunas personas me preguntaron al respecto, y alguien de mi equipo dijo ‘Uf, hemos dado una impresión equivocada’. No hicimos nada (para controlar los daños). No era necesario. Pero se interpretaron muchas cosas un poco mal. Ya estaba comenzando otra etapa de este personaje, y este viaje ha sido la parte más importante de mi carrera. Así que el video fue un momento de gratitud, y nada más. Pero definitivamente se malinterpretó y se percibió de otra manera», le contaba el actor a THR.

Su futura filmografía

Ya sea por sinceridad o por haberse revelado de forma indirecta un potente spoilers de Vengadores: Doomsday, Hemsworth ha reculado casi cuatro meses después de una información compartida por cientos de medios en todo el mundo. Tendremos que esperar a su siguiente reunión superheroica para ver si dice del todo la verdad o si trágicamente tendremos que despedirnos del icónico portador del Mjolnir.

Paralelamente, la estrella participará en Crime 101, un thriller de robos y atracos con Mark Ruffallo y Barry Keoghan y Prince Charming, una parodia de Disney sobre la figura del príncipe encantador en sus películas clásicas.