La «analista política» -según el rótulo que usa en televisión- Sarah Santaolalla, colaboradora de la cadena pública TVE, concurrió en las listas del PSOE de Salamanca en las elecciones municipales de 2019 y 2023 y ha formado parte de las Juventudes Socialistas, implicándose en actos del partido con una militancia activa.

Tanto es así que incluso participó en Salamanca en la pegada de carteles del propio líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las generales del 10 de noviembre de 2019, tal y como prueba una de las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO y que ilustran esta información. En la instantánea se le puede ver sonriente junto a otros compañeros de las Juventudes Socialistas con un cartel electoral de Sánchez en la mano.

En concreto, Santaolalla ocupó en las últimas elecciones municipales el puesto número 12 en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Salamanca que lideró José Luis Mateos. En aquella campaña electoral se pudo ver a la tertuliana de TVE arropando a Mateos en una comparecencia ante los medios de comunicación. De hecho, Santaolalla se situó justo a la izquierda del entonces candidato socialista y las cámaras pudieron captarla, como revela otra de las imágenes que publica ahora OKDIARIO. Este acto electoral tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Previamente, en las elecciones locales de 2019, Santaolalla también formó parte de la candidatura de Mateos al Ayuntamiento de Salamanca. La «analista política» ocupó en esta ocasión el puesto número 22 en la candidatura del PSOE de la capital salmantina. En ninguno de sus dos intentos salió elegida concejala.

Santaolalla con el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca en las municipales de 2023.

En estos días, las intervenciones de Santaolalla, que viene del Partido Socialista, como tertuliana de TVE han generado polémica al llamar «idiotas» en antena a votantes de PP y Vox. Por ello, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha exigido a la Corporación de RTVE que prescinda de Sarah Santaolalla como colaboradora tras «insultar de manera gratuita a más de 11 millones de españoles».

Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, el hecho de que una colaboradora de TVE llame «idiotas» en la televisión pública a «millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios, mientras el presentador no le pide rectificar de forma inmediata», es el «remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE». Los populares denuncian también que Santaolalla ha llamado «inútiles mentales» a los integrantes del PP.

Santaolalla con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sede del PSOE.

De esta manera, desde el Grupo Popular han remarcado que «Sarah Santaolalla recibe una remuneración sufragada con dinero público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a millones de españoles, por lo que exigimos a la Corporación que rescindan de inmediato cualquier colaboración con esta analista», han enfatizado.

Santaolalla con las Juventudes Socialistas y Luis Tudanca, ex líder del PSOE de Castilla-León.

«Hemos visto a supuestos expertos o ciudadanos anónimos que eran cargos políticos, anuncios de fichajes de periodistas significadamente de izquierdas en detrimento de los profesionales de la Casa, y cómo se repetían los argumentarios del Gobierno y de Ferraz por los presentadores, que, según el manual de estilo de la cadena pública, debían ser neutrales y diferenciar claramente la opinión de la información», ha señalado el PP en un comunicado.

A juicio de los populares, desde RTVE «se ha intensificado la propaganda en favor del Gobierno en el peor momento para el Partido Socialista, tratando de que no se hable de su corrupción y de su inoperancia».

Santaolalla en una conexión con las Juventudes Socialistas de Salamanca durante la pandemia.

Por su parte, a través un mensaje en redes sociales, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado también al ente público que tome medidas al respecto. «11 millones de personas que votamos al PP y a Vox hemos sido insultados en la televisión pública que se mantiene con nuestros impuestos. En el sanchismo, el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa, pero no vamos a consentir que sigan enfangado las instituciones que son de todos. Exigimos, disculpas, una rectificación y ceses inmediatos por estas descalificaciones inaceptables que retratan a quien las realiza y a quienes las consienten», ha escrito Tellado.