La colaboradora de TVE Sarah Santaolalla llama «idiotas» a los votantes de PP y Vox

Sarah Santaolalla, colaboradora habitual en TVE y otras cadenas de televisión, y pareja del periodista Javier Ruiz, presentador del programa Mañaneros de la televisión pública, ha llamado «idiotas» a los votantes del Partido Popular y de Vox este martes. La colaboradora y activista política ha dicho en directo, durante la emisión del programa presentado por su pareja, que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox».

«El problema de esta gente es que los datos no ayudan. No ayudan a su relato, ayuda la mentira y ayuda un país desinformado y ayuda un país de idiotas, que alguno todavía le creerá. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox», ha dicho Santaolalla durante una intervención sobre los incendios que han carbonizado España. La analista ha atacado al PP por las críticas de las comunidades autónomas gobernadas por los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de los incendios forestales.

Sarah Santaolalla es una colaboradora habitual en las tertulias políticas de la televisión pública. La activista ha adoptado el papel de defender al Gobierno de Sánchez en cada una de sus iniciativas con sus declaraciones e intervenciones. Hace sólo unas semanas, Santaolalla publicó un mensaje en sus redes sociales en el que frivolizaba con las víctimas que fallecieron por el Covid en la Comunidad de Madrid.

La colaboradora también sorprendió durante otra emisión de Mañaneros hace apenas dos meses con una declaración de una desconcertante apología de la pederastia Animó a los «niños que están en sus casas» en unas «merecidas vacaciones» a mantener relaciones sexuales con quien quisieran. «Haced lo que queráis y follad con quien queráis», dijo durante una intervención en el programa de Javier Ruiz.