Alfonso Reyes retrata a Sarah Santaolalla por su posado frivolizando con las víctimas del Covid

Alfonso Reyes ha estallado en las redes sociales. El ex jugador de baloncesto ha retratado a Sarah Santaolalla, colaboradora de RTVE y novia de Javier Ruiz, por su posado frivolizando con las víctimas del Covid. El ahora presidente de la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) clama contra la joven tras las polémicas fotos que se han hecho virales en redes sociales, reprochándole que el resto de víctimas no cuenten para ella.

«Cada vez que recuerdo aquellos nefastos días tengo presente a esas víctimas y al resto de las 130.000 personas (o más, por desgracia) que murieron por COVID en España. Parece que estas últimas no cuentan para algunos sectarios/as/es chupapercebes», escribió Alfonso Reyes, refiriéndose al total de las víctimas por la pandemia del coronavirus, y no sólo a los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid, que parece que son las únicas que importan a la extrema izquierda en nuestro país.

Cada vez que recuerdo aquellos nefastos días tengo presente a esas víctimas y al resto de las 130.000 personas (o más, por desgracia) que murieron por COVID en España. Parece que estas últimas no cuentan para algunos sectarios/as/es chupapercebes. https://t.co/5TvJdS7Qg1 — Alfonso Reyes (@alfreyes14) August 5, 2025

El que fuera jugador de baloncesto, hermano de Felipe Reyes, respondió así a un mensaje previo de Sarah Santaolalla en el que compartía cuatro polémicas fotos con una camiseta en homenaje a esas 7.291 víctimas. Una publicación que ha generado un gran revuelo por posar de manera poco apropiada tratándose de un tema tan delicado. «Salir de la televisión, llegar a casa y seguir preparando las tertulias y el curro de las próximas semanas porque las vacaciones están sobrevaloradas o eso dicen. Por supuesto, siempre teniendo presente a las 7291 víctimas de las residencias. Justicia ya», ecribía junto a esas polémicas fotos.

Hay que recordar que esa cifra de 7.291 víctimas es ficticia, como reconoció su propio inventor, Alberto Reyero, ex dirigente de Ciudadanos que fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid entre 2019 y octubre del 20. Reyero explicó que ese número «no deja de ser un símbolo», y sale de un reportaje de la web Infolibre. Los datos señalan que, según la Comunidad de Madrid con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los fallecidos en residencias entre marzo y junio de 2020 fueron 4.143.

Sarah Santaolalla, colaboradora habitual en tertulias de la televisión pública cuyo rol es la firme y persistente defensa del Gobierno, ya sorprendió a la audiencia el pasado viernes 27 de junio con una intervención que fue una desconcertante apología de la pederastia. Animó a los «niños que están en sus casas» en unas «merecidas vacaciones» a mantener relaciones sexuales con quien quisieran. «Haced lo que queráis y follad con quien queráis», dijo durante una intervención en el programa de Javier Ruiz.