El PP exige a TVE que prescinda de Santaolalla tras llamar «idiotas» a sus votantes y los de Vox

El Grupo Popular en el Congreso ha exigido a la televisión pública -RTVE- que prescinda de su colaboradora Sarah Santaolalla. Ello, tras los insultos proferidos este miércoles «de manera gratuita» contra más de 11 millones de españoles. Santaolalla, que ha tildado de «inútiles mentales» a los miembros del PP, también ha acusado de «idiotas» a sus votantes y a los de Vox.

Según el PP, que una colaboradora llame «idiotas» a millones de españoles en un canal de la televisión pública sufragado además con sus impuestos, y que el presentador no le pida rectificar de forma inmediata, «es el remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE».

Ante ello, recuerdan que Santaolla, colaboradora de un programa de La 1, está recibiendo además una remuneración de «dinero público», lo cual hace, a juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, que sea «incompatible con el insulto a millones de españoles». «Exigimos a la Corporación que rescindan de inmediato cualquier colaboración con la analista», insisten desde el PP.

Desde hace meses, apuntan los populares, vienen siendo testigos de cómo han llevado a al televisión pública a «supuestos expertos o ciudadanos anónimos a cargos políticos»; también, cómo se han venido produciendo «anuncios de fichajes de periodistas significadamente de izquierdas en detrimento de los profesionales de la casa».

Incluso, critican el reparto de los «argumentarios del Gobierno y de Ferraz» entre los presentadores que, «según el manual de estilo debían ser neutrales y diferenciar claramente la opinión de la información». «Han intensificado la propaganda en favor del Gobierno en el peor momento para el Partido Socialista, tratando de que no se hable de su corrupción y de su inoperancia», tachan desde el PP.

Exigen responsabilidades

El equipo que pilota Ester Muñoz en la Cámara Baja ha registrado además una batería de preguntas destinadas a la corporación audiovisual. En una de ellas, el PP se pregunta cuándo «va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista», ello, tras «los insultos vertidos en varios programas te la televisión pública contra millones de españoles».

También se preguntan si su actitud en determinados programas es «compatible con los principios de pluralismo y respeto a los ciudadanos».

El Grupo Popular en el Congreso, que también ha instado a RTVE a que comunique si le ha exigido a la colaboradora algún tipo de «rectificación» o «disculpa», cuestiona incluso el dinero que la misma ha recibido por cada una de sus intervenciones.

«¿Qué garantías ofrece RTVE a los ciudadanos para que no vuelvan a producirse expresiones ofensivas como las de la colaboradora Sarah Santaolalla el 26 de agosto hacia los españoles en programas emitidos por la televisión pública?», preguntan también los de Feijóo.

Descalificativos contra Mazón

En sus preguntas dirigidas hacia la corporación de la televisión pública, el PP también pregunta sobre las referencias de la colaboradora Santaolalla sobre el presidente valenciano Carlos Mazón. Según recuerdan los de Feijóo, la analista utilizó la expresión «el puñetero Mazón» contra el jefe de gobierno de la Comunidad Valenciana. «¿Qué medidas piensa adoptar para evitar que se repitan expresiones ofensivas contra cargos públicos en la televisión pública?», preguntan.

Ante ello, acusan a la corporación de RTVE de emitir contenido que, a juicio del PP, «vulneran el Mandato Marco, la Ley de RTVE y el Manuel de Estilo de la Corporación en una televisión pública financiada con dinero de todos los españoles».

«Zafiedad y mala educación»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido a la tertuliana, a quien recuerda «se mantiene con nuestros impuestos», que pida disculpas por sus «insultos». En un mensaje en las redes sociales, el número dos de Feijóo ha señalado que en el sanchismo «el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa».

«No vamos a consentir que sigan enfangado las instituciones que son de todos», ha expresado en referencia a la televisión pública. «Exigimos, disculpas, una rectificación y ceses inmediatos», ha proseguido, a lo que ha sumado que sus insultos hacia «11 millones de personas que votamos al PP y a Vox» son «descalificaciones «inaceptables que retratan a quien las realiza y a quienes las consienten».