La dramática carta a los Reyes de una ganadera afectada por los incendios: «El pasto está abrasado»

«El pasto está abrasado». Así arrancaba la carta que una de las ganaderas que ha vivido en primera persona el drama del incendio de Porto, en Zamora, envió a Felipe VI y la Reina Letizia en uno de los momentos de mayor desesperación y angustia. Cuando todos los pastos perecían bajo las llamas así como muchas cabezas de ganado, la mujer no dudó en pedirles que intercedieran. Este miércoles, en su visita oficial a las zonas afectadas, ha podido expresarles su agradecimiento.

«Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez», ha detallado Marta Fernández, una de las ganaderas de la localidad zamorana de Ribadelago. Ella tiene cerca de dos centenares de cabezas de equino y de vacuno y los mismos ha reclamado a la Junta de Castilla y León poder llevarlas a una zona más limpia.

Los pastos, que hace unos días formaban parte del paisaje del Parque Natural del Lago de Sanabria, han desaparecido, y con ellos, cerca de 20.000 hectáreas que tardarán meses, sino años, en volver a ser lo que fueron.

La ganadera, que ante la prensa ha podido expresar su malestar y cómo han vivido estos últimos días, ha trasladado también su reclamo en persona a los reyes que este miércoles han acudido a las zonas afectadas para mostrar su apoyo a los vecinos y conocer el trabajo que han hecho todos los efectivos para extinguir los incendios.

Lo cierto es que Fernández no es la primera vez que tiene contacto con la Familia Real, ya hace unos días expresó por carta su enfado, angustia y desesperación ante los reyes; llegando a pedirles incluso que intercedieran por todos aquellos vecinos que habían sufrido las consecuencias de la oleada de incendios.

Los Reyes en Zamora y León

Este miércoles, los Reyes han visitado las zonas de Lago de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), dos de los lugares más afectados por los incendios que han arrasado numerosos territorios de España en agosto.

En representación del Gobierno de España, la comitiva no ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco con ninguno de los ministros implicados en la gestión de los incendios. En su lugar, ha sido la titular de la cartera de Igualdad, Ana Redondo, la encargada de acompañar a la comitiva Real.

Previo a su visita, los Reyes han querido manifestar que su visita sirva para mostrar su agradecimiento «a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población». Al recorrido de los monarcas, que visitarán las zonas afectadas de Zamora y Léon, le seguirán los de este jueves en las localidades de Orense y Extremadura, también afectadas por al oleada de incendios.