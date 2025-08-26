Los Reyes visitarán mañana Sanabria y Las Médulas, dos de las zonas más golpeadas por los incendios

El Rey Felipe y la Reina Letizia visitarán este miércoles las principales zonas afectadas por los incendios forestales que en las últimas semanas han arrasado numerosos territorios de España. Los monarcas, tal y como ha informado La Zarzuela, asistirán a las zonas de Lago de Sanabria, en Zamora, y Las Médulas, en la provincia de León, dos lugares gravemente afectados por los fuegos. El jueves está prevista su visita a Galicia, mientras que el viernes estarán en Extremadura.

Tal y como explican desde la Casa del Rey, el objetivo de la visita de los Reyes de España es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados». Felipe VI y la Reina Letizia quieren que su visita sirva también para «mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población».

El recorrido de los monarcas comenzará el miércoles en la zona del Lago de Sanabria y continuará en Las Médulas, pero no quedará ahí. El jueves Sus Majestades los Reyes visitarán varias localidades afectadas por los incendios y atenderán las necesidades de los vecinos de estas zonas. El viernes harán lo propio en Extremadura, otra región duramente golpeada por el fuego en este mes de agosto.

El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones.

Asimismo, el pasado 17 de agosto Felipe VI visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en referencia al despliegue de efectivos en las tareas la extinción de los incendios. El Rey aprovechó entonces para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.

Contribución con los afectados

Desde Zarzuela informaron el pasado viernes de la intención de Felipe VI y Letizia de visitar las zonas más afectadas por los incendios en España y a sus ciudadanos. También se dio a conocer la petición de los monarcas a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, para que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.

El Rey Felipe VI ha seguido de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano y ha estado en permanente contacto en con el Gobierno, según informaron desde Casa Real. Asimismo, ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana o Aragón.