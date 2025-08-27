Los Reyes visitan este miércoles las zonas de Lago de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), dos de los lugares más afectados por los incendios que han arrasado numerosos territorios de España en agosto. En representación del Gobierno, la comitiva no cuenta ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con ninguno de los ministros cuyas carteras pueden considerarse implicadas, sino que es Ana Redondo, titular de Igualdad, la encargada de acompañar a Felipe VI y a la Reina Letizia en la visita.

En la agenda oficial del presidente del Gobierno y los ministros, de la que informa La Moncloa, sólo aparece Ana Redondo para acompañar a los Reyes «en su visita a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, en el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto​ (Zamora) y en el Parque de Las Médulas (León)». Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; o Margarita Robles, titular de Defensa, no forman parte de la representación gubernamental.

Tampoco está Pedro Sánchez, quien en sus visitas a las poblaciones afectadas por los fuegos evitó saludar a los ciudadanos afectados, que tuvieron que permanecer a una distancia de 200 metros en relación con el jefe del Ejecutivo.

En su lugar, Sánchez ha delegado en Ana Redondo, ministra de Igualdad y natural de Valladolid, la representación del Gobierno en la visita, en una jornada en la que los Reyes visitan las zonas de Lago de Sanabria y Las Médulas con el objetivo de «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», tal y como ha informado Casa Real.

Felipe VI y la Reina Letizia quieren que su visita sirva también para «mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población». El recorrido de los monarcas comienza hoy en Zamora y León pero no quedará ahí. El jueves, Sus Majestades los Reyes visitarán varias localidades afectadas por los incendios en Orense y atenderán las necesidades de sus vecinos. El viernes harán lo propio en Extremadura, otra región duramente golpeada por el fuego en este mes de agosto.