Lección de los Reyes a Sánchez en los incendios: arropan a los vecinos mientras el socialista los aleja 200m.

La visita de los Reyes de España a las zonas más afectadas por los incendios forestales en Castilla y León ha destacado por la cercanía de los monarcas a los vecinos. Como ya sucediera tras la catastrófica DANA de Valencia, el pasado mes de noviembre, la sensación de proximidad mostrada por Felipe VI y la Reina Letizia contrasta con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ordenó que los afectados no se acercaran a menos de 200 metros.

La obsesión de La Moncloa era que pudiera repetirse lo acontecido en la visita de Pedro Sánchez a Paiporta, tras la DANA, cuando el presidente socialista huyó ante el enfado de los vecinos.

Por ello, en sus desplazamientos a las zonas afectadas por los incendios la semana pasada se desplegó un dispositivo de seguridad que impidió a los afectados acercarse a Sánchez. El dirigente socialista acudió a las zonas arrasadas rodeado además de un amplio despliegue policial para evitar la protestas de los ciudadanos por la gestión de los incendios.

Durante la visita a Castilla y León, el jefe del Ejecutivo se rodeó de regidores locales, cargos públicos y fuerzas de seguridad, pero los vecinos no pudieron acercarse. La imagen se repitió en Orense y Cáceres, donde los damnificados por los fuegos se mantuvieron alejados tras un dispositivo formado por tres círculos de seguridad.

La imagen mostrada este miércoles por los Reyes es diametralmente opuesta. La visita ha destacado por la cercanía de los monarcas con los afectados, con quienes han charlado de forma afectuosa, interesándose en primera persona por su situación tras los incendios. Don Felipe y Doña Letizia han agradecido y reconocido igualmente el trabajo de los servicios de extinción. Los vecinos han agradecido estos gestos de cariño correspondiendo a los Reyes con vítores y aplausos.

En el comunicado emitido por Casa Real para informar de la visita de los Reyes a las zonas asoladas por los incendios se dejaba claro que el principal objetivo de los monarcas era «conocer los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados».

Asimismo, tal y como ha sucedido este miércoles, se destacó el interés de Felipe VI y la Reina Letizia en que su visita sirviese también para «mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población».

Sánchez no acompaña a los Reyes

Pedro Sánchez ha evitado acompañar a los Reyes en esta visita -tampoco lo han hecho los ministros implicados en la gestión de los incendios, como Margarita Robles, titular de Defensa; Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior- y ha delegado la representación del Gobierno en la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Además de la visita de este miércoles a las localidades de Las Médulas, en León, y Lago de Sanabria, en Zamora, los Reyes atenderán a los afectados de las localidades más perjudicadas por los incendios en Galicia, el jueves, y el viernes, en Extremadura.