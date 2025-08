El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con la empresa tecnológica china Huawei son «una pieza más del entramado de corrupción» del Ejecutivo socialista. Así se ha expresado en una rueda de prensa que se ha desarrollado este miércoles en la sede del partido, en la madrileña calle de Génova.

El que hasta hace unas semanas era el portavoz de los populares en el Congreso ha asegurado que «la rama china», en alusión a la contratación de esta compañía por parte de entidades públicas, es la «nueva derivada del enorme entramado de corrupción que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez».

A ojos de Tellado, esta relación comercial «conecta Moncloa con turbios contratos públicos concedidos a una empresa china». El dirigente del PP recuerda que esta empresa está considerada «una amenaza por los Estados Unidos y también desde la Unión Europea». «Estamos hablando de algo muy serio, algo que podría comprometer la seguridad nacional», ha subrayado el número dos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Huawei ha sido la empresa adjudicataria en contratos por valor de 12 millones de euros para la gestión y almacenamiento de datos. Específicamente, el que más sospechas ha levantado ha sido el relativo al depósito de las escuchas judiciales. La prestación de este servicio por parte de la empresa china es llamativo porque, tal y como ha recordado hoy Tellado, «está obligada por ley en su país de origen a darle al Gobierno chino toda la información que le requiera».

Por otro lado, el secretario general del PP ha puesto el acento en que la compañía ya «ha protagonizado escándalos por su actividad en Bruselas» y que, además, «está vetada para este tipo de contratos en Estados Unidos y sobre la que se alerta de forma reiterada desde la Unión Europea».

«Un contrato que ha despertado la alarma lógica de nuestros aliados internacionales; los comités de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos han pedido revisar los acuerdos de intercambio de información con España», ha subrayado el dirigente popular.

«El rastro de la presunta corrupción»

Tellado ha apelado a «seguir el rastro de la presunta corrupción» y ha señalado directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Fomento José Blanco y el también socialista Antonio Hernando, porque pasaron por Acento, el lobby fundado por el también ex secretario de Organización del PSOE.

El secretario general del PP asegura que Hernando y su mujer, Anabel Mateos, fueron los que «llevaron personalmente la cuenta de Huawei en Acento». «Antonio Hernando es hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, el sector que más afecta a Huawei», ha apostillado el número dos de Feijóo.

«Exigimos la comparecencia inmediata de Antonio Hernando, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado», ha anunciado Tellado. Y concreta que se le exigirán «explicaciones sobre estos contratos» porque «Hernando pasó de trabajar para Huawei al gabinete de Sánchez».

Además, sobre José Blanco, ha dicho que su «implicación arroja una conclusión en el caso Sánchez». «Ya no hay dos secretarios de organización del PSOE involucrados», ha asegurado en relación con las dos últimas manos derechas de Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y ha concluido que «probablemente sean tres» los ex secretarios de Organización salpicados por alguna investigación.

Rifirrafe con el PNV

El dirigente del PP también se ha referido a su intercambio de palabras con el líder del PNV, Aitor Esteban. Todo se originó tras la entrevista de Santos Cerdán, en la que reconocía que Antxon Alonso, su amigo y socio en la empresa investigada en la trama del PSOE, Servinabar, había intermediado entre PSOE y PNV.

Tellado preguntó en un post en la red social X, antes Twitter: «¿Por qué mentiste, Aitor?». A lo que este respondió diciendo «cree el ladrón que todos son de su condición», mientras compartía una información sobre la actualización del currículum del secretario general del PP. Finalmente, Tellado le espetó: «Ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso».

«A mí me insultan y yo me he visto en la obligación de contestar», ha manifestado. El diputado popular ha afeado a Esteban que se haya «dedicado única y exclusivamente» a criticarle: «Le pedía explicaciones sobre si efectivamente el empresario Antxón Alonso, medió entre el PSOE y el PNV».

«Yo no voy a permitir insultos ni al señor Esteban ni a nadie», ha aseverado. «Aitor Esteban tiene un problema y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión preventiva y sin fianza ante el riesgo de fuga o de destrucción de prueba», ha manifestado en alusión a Santos Cerdán.