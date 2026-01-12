La juez de la DANA que citó a Feijóo como testigo rechaza por segunda vez llamar a Rufián

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha rechazado este lunes, de nuevo, que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, declare en el caso de la DANA, cuyas diligencias previas instruye la mencionada juez. La declaración de Gabriel Rufián había sido solicitada por la letrada Pilar Esquinas, abogada de Yolanda Garrido. Esta última, una joven que perdió en la riada a su hermano, su cuñada y el hijo de ambos. La juez ya rechazó la comparecencia de Gabriel Rufián este 19 de diciembre. Ahora, la instructora ha desestimado el recurso de reforma presentado por la letrada tras esa primera desestimación.

Ruiz Tobarra había desestimado el pasado 19 de diciembre la petición elevada por Pilar Esquinas sólo 24 horas antes, el 18 de diciembre. Pero, la abogada elevó un recurso de reforma. La petición de la citada víctima para que declarase como testigo Gabriel Rufián venía motivada por la cuerda exhibida por Rufián en el transcurso de la declaración de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ante la comisión de investigación de la riada en el Congreso, al considerar la citada acusación particular que esa cuerda mostrada por Rufián en el Congreso es un objeto directamente vinculado a una víctima directa de la tragedia, que no obra bajo custodia judicial.

La decisión de la juez se ha producido apenas 72 horas después de que el presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sí tuviera que declarar, también como testigo, en la misma causa, tal como había solicitado el pasado 12 de diciembre la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Feijóo declaró como testigo el pasado viernes, 9 de enero. Y tuvo que hacer frente a varias preguntas que poco o nada tenían que ver con el caso. Entre ellas, inundaciones en Galicia hace 20 años o el procedimiento por el que un partido político accede a teletipos de agencias o ediciones digitales de los diarios. La declaración de Feijóo se extendió entonces por un espacio de más de cinco horas.

El líder popular contestó a todo lo que se le preguntó en una citación en la que según fuentes consultadas por OKDIARIO, de haberse ceñido las preguntas al objeto de la comparecencia, que eran los whatsApp que intercambió con Mazón durante la catástrofe, Feijóo habría concluido su testifical en menos de dos horas.

Este lunes, la juez ha rechazado también realizar una prueba pericial del móvil de Alberto Núñez Feijóo, como le había solicitado la Asociación Liberum: «En ningún caso procede dicha petición, ni existe la posibilidad de fundamentarla», ha señalado al respecto la magistrada en su auto de denegación.