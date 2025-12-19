La juez rechaza la petición de una víctima para que Rufián declare como testigo en el caso de la DANA

La magistrada que instruye las diligencias previas en el caso de la DANA y titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha desestimado la petición de una de las víctimas que ejerce la acusación particular, Yolanda Garrido, cuya letrada, Pilar Esquinas, solicitaba a la juez que llamara a declarar en calidad de testigo al portavoz del Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, tal como este jueves adelantó OKDIARIO.

La petición de la citada víctima para que declarase como testigo Gabriel Rufián venía motivada por la cuerda exhibida por Rufián en el transcurso de la declaración de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ante la comisión de investigación de la riada en el Congreso, al considerar la citada acusación particular que se trata de un objeto directamente vinculado a una víctima directa de la tragedia, que no obra bajo custodia judicial.

La magistrada manifiesta a través del auto trasladado a las partes este viernes que «el padecimiento y la muerte de la menor de nacionalidad china, el dolor de su familia y el padecimiento de su familia son ampliamente conocidos», recuerda que ya se realizó a su familia el ofrecimiento de acciones y afirma que «tampoco deben explicar» ni su familia ni Gabriel Rufián «porqué dicho trozo de cuerda se encontraba en poder de dicho diputado».

La juez añade que el trozo de cuerda que Gabriel Rufián entregó a Salomé Pradas «no constituye prueba del fallecimiento» ya que el cuerpo fue encontrado y que las circunstancias en que murió la niña fueron narradas por su propia familia y por una testigo. Deniega también la solicitud de la copia íntegra de la declaración de la ex consellera Salomé Pradas ante la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados y el resto de peticiones que había efectuado la letrada de Yolanda Garrido.

La letrada defiende, sin embargo, como hizo constar en su petición al juzgado, que la cuerda puede constituir un efecto o instrumento relacionado con el hecho investigado. Sostiene, en ese escrito, además, que se trata de «un vector probatorio esencial para la reconstrucción de las correctas circunstancias espaciales y temporales en que se produjo el fallecimiento de la menor», como la ubicación, altura y fuerza del agua o altura a la que quedó sujeta. Y que permite «individualizar más» la posición de las víctimas.

Se da la circunstancia de que hasta el día de hoy y por lo que hace referencia al ámbito político, la magistrada a llamado a declarar al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en vísperas de su investidura, como testigo. Y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también en calidad de testigo. Igualmente, ha rechazado las peticiones para llamar como testigos al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, el citado Gabriel Rufián.