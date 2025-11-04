El Colegio de Abogados de Valencia ampara ante la juez de la DANA a la letrada de la víctima expulsada

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia ha decidido otorgar el amparo solicitado por la letrada Pilar Esquinas. Esta última, la abogada de Yolanda Garrido, una de las víctimas que ejercía como acusación en el caso de la DANA y que fue expulsada de la causa por la juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja y magistrada que instruye las diligencias previas.

El Colegio de Abogados de Valencia otorga el amparo a la abogada Pilar Esquinas «en cuanto se ha producido una perturbación en el ejercicio de sus funciones profesionales, mediante expresiones contenidas en resoluciones judiciales que exceden el ámbito jurisdicciones y vulneran su independencia y dignidad profesional», según reza en la resolución, fechada este mismo lunes, 3 de noviembre, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Acuerda también requerir a la autoridad judicial competente «al cese de la actuación que motivó la solicitud de amparo, en el sentido de que se abstenga de incorporar en futuras resoluciones procesales valoraciones de carácter personal sobre la letrada amparada, así como referencias a contenidos difundidos en redes sociales o plataformas digitales que no consten formalmente incorporados al procedimiento, cuando tales menciones puedan proyectar descrédito o afectar a su independencia y dignidad profesional».

Además, solicita, también: «Adoptar o promover medidas que resulten necesarias para que el profesional de la abogacía sea restaurado o amparado en el ejercicio de sus funciones profesionales como consecuencia de su derecho a la defensa».

Se trata de la primera ocasión desde el inicio del procedimiento de la DANA, que un órgano, en este caso del peso y reputación del Colegio de Abogados de Valencia, adopta una determinación de tal calibre que afecta directamente a las actuaciones de la juez citado caso y en defensa de una abogada.

La letrada había presentado la solicitud del amparo del Colegio de Abogados de Valencia el pasado 3 de septiembre «en relación con las actuaciones judiciales llevadas a cabo» por la juez de Instrucción 3 de Catarroja en la causa de la DANA.

La petición de amparo de la letrada Pilar Esquinas se fundamentaba en que el Auto de fecha 4 de septiembre por el que se acordaba la expulsión de su representada como acusación particular «contiene expresiones que exceden el ámbito procesal, proyectando un cuestionamiento personal y profesional hacia la letrada, con alusiones a actividades ajenas al procedimiento, generando una situación de inseguridad jurídica, riesgo de indefensión para su clienta y un grave menoscabo de la independencia y dignidad profesional de la solicitante».

En concreto, según recoge también el documento, la letrada afectada manifiesta que en «la expulsión de su cliente como acusación particular», la juez «transcribe y valora manifestaciones públicas de su representada en redes sociales, ajenos al debate personal».

Y que: «Cita declaraciones de su cliente en las que ésta criticaba a la magistrada-juez, como argumento central de la expulsión. Hace referencia directa a la letrada vinculando su labor profesional en foros externos con la defensa de su cliente. Vierte alusiones personales y profesionales sobre la letrada, citando vídeos y publicaciones difundidas en plataformas digitales y redes sociales ajenas al objeto procesal. Realiza valoraciones peyorativas sobre la letrada, calificando la defensa como supuesto fraude procesal o abuso de derecho, sin sustento fáctico».

Y todo ello, según la letrada, deriva en: «grave inseguridad jurídica, limitación injustificada en el acceso a las pruebas esenciales, ataque directo a la independencia y dignidad del abogado y riesgo de indefensión para la representada».