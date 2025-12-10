La víctima readmitida en la causa de la DANA pide la nulidad de todas las actuaciones desde su expulsión

La defensa de Yolanda Garrido, la víctima expulsada el pasado 4 de septiembre de la causa de la DANA que instruye la titular de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra y readmitida en apelación por la Audiencia Provincial de Valencia este martes, ha solicitado este miércoles la nulidad de todas las actuaciones en torno al procedimiento desde el momento de su expulsión. Esa petición incluye, entre otras, las declaraciones testificales de la periodista que comió el día de la DANA con Carlos Mazón, Maribel Vilaplana, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de los asesores de Mazón o de las diligencias solicitadas en torno al propio ex presidente de la Generalitat Valenciana.

En concreto, según consta en el escrito presentado por Pilar Esquinas, la letrada que dirige la acusación particular de Yolanda Garrido, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, la víctima readmitida en la causa sostiene que desde la fecha de su expulsión, el pasado 4 de septiembre, no han podido acceder a la totalidad de las actuaciones que se han ido acumulando en el procedimiento.

Añade que «no ha sido emplazada ni oída» en relación con las diligencias acordadas. Y que tampoco ha tenido la oportunidad real de formular preguntas a los investigados, testigos o peritos «que hayan sido o puedan haber sido oídos en ese periodo». Manifiesta, finalmente, que no ha podido proponer pruebas complementarias o contraprudente, «ni reaccionar a resoluciones instructoras mediante los recursos legalmente previstos».

Es decir, según manfiesta en ese mismo escrito: «Se ha tramitado un tramo relevante de la instrucción a espaldas de la acusación particular, como si nunca hubiera existido, pese a que hoy ya se ha declarado por la Audiencia Provincial que dicha expulsión fue indebida e injustificada».

