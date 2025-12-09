La Audiencia de Valencia obliga a la juez a readmitir a la víctima que expulsó del caso de la DANA

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso presentado por Pilar Esquinas, la letrada de Yolanda Garrido, la víctima expulsada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, del caso de la DANA. Los seis magistrados que componen la citada Sala de la Audiencia de Valencia señalan que la formulación de una pretensión abuso de derecho: «No significa necesariamente la expulsión del proceso de la parte acusadora particular, sino el rechazo de esa pretensión». Según refleja el auto de la citada Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, no cabe recurso alguno contra su decisión. Y es, por tanto, firme.

La juez Nuria Ruiz Tobarra decidió expulsar, en septiembre de este año 2025, del procedimiento, a una mujer, que se había mostrado crítica con la instrucción que estaba llevando a cabo la magistrada y había efectuado también sus críticas en un vídeo que circuló por las redes sociales. Y, por tanto, por internet. La expulsión de la mencionada víctima de la riada se ha conocido a través de un auto dictado por Ruiz Tobarra. La magistrada justifica su decisión por «la total coincidencia con la postura del investigado», en referencia al ex secretario autonómico, Emilio Argüeso. La mujer se había sumado a la petición del letrado José María Bueno, para que se investigara si el marido de la juez, el magistrado Jorge Martínez Ribera, había intervenido en el procedimiento.

Unos días después, tal como también publicó OKDIARIO, la víctima presentó un extenso y pormenorizado recurso de reforma contra el auto de fecha 4 de septiembre, el de su expulsión, presentado por la citada letrada. El recurso de reforma fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, del que Ruiz Tobarra es titular. Y en el mismo la abogada anticipa la posibilidad de presentar «frente a la resolución que recaiga» otro recurso. En ese caso, de apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia. Este último, es el recurso que ha prosperado, finalmente. Y que permite a la víctima expulsada volver a la causa.