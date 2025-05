Chris Hemsworth se despide de Thor en un enigmático comunicado: «Uno de los mayores honores de mi vida»

En su momento, Thor: Love and Thunder (2022) ya nos dejaba caer que el recorrido de Chris Hemsworth como Thor tenía los días contados. Entre otras cosas, porque el actor australiano lleva interpretando al dios nórdico casi 15 años. Hemsworth le debe su fama principalmente al personaje, pero en paralelo ha gestionado toda una carrera más allá del UCM ( Universo Cinematográfico de Marvel). Drew Goddard, Ron Howard, Michael Mann, Joseph Kosinski, George Miller la estrella de la casa de las ideas ha trabajado a las órdenes de algunos de los realizadores más potentes de la actualidad, pero como bien reconoció hace algunos años, sabe a la perfección que estar vinculado al cine de superhéroes seguramente le ha limitado la posibilidad de trabajar bajo el talento de cineastas como Martin Scorsese o Quentin Tarantino. Por ello, no es de extrañar la clara sensación de despedida del rol que posee su último comunicado.

Chris Hemsworth interpretó a Thor por primera vez en 2011. Hasta este ese momento, todavía era un auténtico desconocido para el gran público, habiendo participado siendo un niño en series australianas como Vecinos (1985) y Home and Away (1988). En la gran pantalla, había pasado de soslayo por el reboot de Stark Trek (2009) de J.J. Abrams, dando vida al padre el capitán Kirk (Chris Pine) y en dos thrillers criminales menores; Escapada Perfecta (2009) y Ca$h (2010). No obstante, desde que empuñó el martillo de Mjolnir su reconocimiento popular creció exponencialmente, ajustando al héroe cada vez más a un registro cómico para el cual, el marido de Elsa Pataky ha demostrado poseer un gran talento. La secuela, Thor: El mundo oscuro (2013) siguió pecando de cierta solemnidad, pero Thor: Ragnarok (2017) cambió completamente el chip bajo la mirada estrafalaria de un Taika Waititi que terminaría pasándose de rosca con el vodevil de Thor: love and Thunder (2022). Hesmworth ha aparecido hasta en cuatro largometrajes de Los Vengadores, dejando algunos de los momentos más épicos de la franquicia, como su enfrentamiento en la primera cinta con Iron-Man y el Capitán América o su relampagueante aterrizaje en Wakanda al final de Vengadores: Infinity War (2018). Ahora, su mensaje de agradecimiento a los fans parece indicar que va a colgar su estatus de superhéroe divino del celuloide.

Chris Hemsworth dice adiós a Thor

El texto, compartido por el de Melbourne en sus redes sociales, dice lo siguiente:

«Interpretar a Thor ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante los últimos 15 años, he sostenido el Mjolnir y luego el Stormbreaker como el Dios del Trueno, pero lo que hizo realmente especial fuc compartirlo con todos vosotros. Vuestra pasión, vuestras ovaciones y vuestro amor por este personaje lo han significado todo para mí. Gracias por hace mi viaje a través del MCU inolvidable ¡Próximamente Doomsday!».

Vengadores: Doomsday tendrá dos importantes regresos. Primero, la vuelta de unos hermanos Russo que regresarán a la silla de directores y después, la reaparición de Robert Downey Junior, esta vez en el papel del villano Dr. Doom. Así, Hemsworth forma parte de un grandioso casting que incluye a Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss Bachrach, Simu Liu o Flrence Pugh, entre otros.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que su secuela directa, Vengadores: Secret wars, hará lo propio el 17 de diciembre de 2027. Sin embargo y sin que todavía haya una confirmación oficial del reparto que tendrá la secuela, todo parece indicar que Hemsworth ya no estará en el plantel titular de superhéroes.

¿Morirá Thor en ‘Doomdsday’?

Como bien nos demostró en su momento la guerra del infinito, no todos los personajes podrán sobrevivir a la defensa del mundo. y claro, teniendo en cuenta que Doomsday supondrá el reencuentro entre Chris Hemsworth y su Thor con Tom Hiddleston y Loki, su hermano en la ficción, la narración podría dirigirse a un clímax resolutivo emocionante en la relación de ambos.

¿Lo matará el propio Doom o simplemente el personaje se retirará con su hija adoptiva, Love? Tendremos que esperar todavía más de un año para conocer cómo se producirá esa hipotética despedida.

El futuro incierto de Marvel

Capitán América: Brave New World fue un desastre, pero la reciente Thunderbolts despertó cierta esperanza en el futuro del UCM. Eso sí, el gran termómetro para comprobar la salud de la franquicia se dará este mismo verano, con el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos el 25 de julio.