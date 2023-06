Chris Hemsworth cree que ya no podrá trabajar con Quentin Tarantino ni Martin Scorsese debido a los comentarios contra Marvel

Aunque ahora haya desarrollado su carrera profesional hacia otras franquicias como Tyler Rake o Mad Max en el filme sobre Furiosa, todavía relacionamos (tardaremos mucho en no hacerlo) a Chris Hemsworth con su icónico personaje de Marvel. No es para menos, ya que el actor protagonizó la franquicia en 2011 y no fue hasta el pasado 2022 que su personaje cerró un importante ciclo en el UCM con Thor: love and thunder. Un total de 8 películas que le han convertido en una de las figuras mejor pagadas y más reconocidas de la industria hollywoodiense. Ahora, parece que se quiere tomar un descanso de su poderoso personaje y en general de la actuación, desde que le detectaron que podría padecer en un futuro alzhéimer. Eso sí, en una entrevista reciente promocionando Tyler Rake 2, el australiano habló de cómo no podrá trabajar ya con directores de la talla de Martin Scorsese o Quentin Tarantino, después de que estoy hayan “rajado” de las películas con las que ha construido su carrera.

“Es súper deprimente cuando escucho eso”, le contaba Hemsworth a GQ sobre las polémicas declaraciones que en los últimos años ambos cineastas han proferido al género de superhéroes: “Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son fanáticos míos”. A diferencia de otras contestaciones más acaloradas sobre el debate de si este tipo de películas son cine o no, el actor le restó relevancia a esos comentarios aclarando que todavía son sus héroes: “Eso se lo digo a los directores que hicieron esos comentarios, que son todos, por cierto, todavía mis héroes, y en un santiamén me lanzaría a trabajar con cualquiera de ellos. Pero lo digo más a la opinión más amplia en torno a ese tema. No creo que ninguno de nosotros tenga la respuesta, pero lo estamos intentando”.

Más allá de las propias palabras de los dos célebres directores, aunque estos no hubiesen criticado a la casa de las ideas, el bueno de Chris lo tendría complicado igualmente, ya que Tarantino prepara su última película, The Movie Critic y Scorsese planea su retiro después de The Killers of the Flower Moon y el biopic sobre Jesús que le ha prometido al Papa Francisco.

Chris Hemsworth estrena en poco más de una semana Tyler Rake 2, la secuela de Netflix en la que vuelve a interpretar al inmortal mercenario. Para verle como el villano de Furiosa habrá que esperar hasta el 24 de mayo de 2024. En desarrollo, tiene proyectos tan interesantes como un biopic de Hulk Hogan o su regreso a Marvel con Vengadores: Secret wars.