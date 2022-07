Primer vistazo a Chris Hemsworth en ‘Furiosa’, precuela de ‘Mad Max: Fury Road’

La precuela de Mad Max: Fury road se está filmando en estos instantes, lo que significa que poco a poco, podremos ver filtradas imágenes de la mayoría de los nuevos personajes y estrellas que aparecerán en ella. Este es el caso de Chris Hemsworth, el cuál luce en la primera imagen entre bambalinas de Furiosa, como un hombre grande con barba pelirroja. Hace algunos meses supimos que el personaje de Hemsworth sería un villano, pero a día de hoy, tampoco sabemos con precisión a quién está interpretando el australiano.

First look at Chris Hemsworth on the set of George Miller's FURIOSA https://t.co/2TwIpJIwbD

— Film Updates (@FilmUpdates) July 4, 2022