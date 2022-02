Las tensiones en los rodajes son el plato de cada día en Hollywood y generalmente en las producciones. Hay actores que no se pueden ni ver y directores que en alguna ocasión se han comportado como auténticos déspotas. En Mad Max: Furia en la carretera es bien sabido que hubo una gran fricción entre Charlize Theron y Tom Hardy. Por suerte, siempre que se recuerda el tema, ambos hablan francamente bien del otro y lamentan no haberse comportado como la situación lo requería. Lo que hasta ahora desconocíamos es que la sudafricana llegó a pedir protección después de un duro encontronazo con Hardy en el set de rodaje.

La en ese momento desconocida Zoë Kravitz ya declaró cierta tensión en el set, pero apuntó más hacia la relación de Hardy con el director, George Miller: “Tom tenía momentos de frustración y de rabia. Charlize también, pero creo que él fue el que más la tomó con George (Miller) y ver aquello fue un bajón”. Sin embargo, ha sido la publicación del libro Blood, Sweat & Chrome escrito por Kyle Buchanan, el que ha desvelado un encontronazo muy tenso entre los dos actores protagonistas.

“Recuerdo el día. La llamada en el set era a las ocho. Charlize Theron llegó justo a las ocho en punto, se sentó en el War Rig (el camión cisterna), sabiendo que Tom no iba a ser puntual a pesar de que les insistieron para que llegara a tiempo. Tom no se presentó”, relata en el libro el operador de cámara Mark Goellnicht. Este, continuó señalando la espera y el encontronazo final: “Dan las nueve y todavía no está Tom (…) Un par de horas después…las once en punto. Tom aparece caminando tranquilamente por el desierto. Ella salta del camión y empieza a gritarle ‘Multad a ese maldito idiota con 100.000 dólares por cada minuto que ha insultado a este equipo ¡Eres un irrespetuoso!’. Tom se da la vuelta, se encara con ella y le dice ‘Qué me has dicho?. Fue un encontronazo bastante agresivo, hasta el punto de que ella se sintió amenazada y tras finalizar la pelea pidió protección”.

No obstante ahora los dos se respetan y se arrepienten de su actitud, pues todo se suavizó de manera considerable en la parte final de la producción. Lo cierto es que existían presiones debido a que la productora no entendía lo que Miller estaba haciendo a miles de kilómetros y el riesgo de la cancelación siempre estuvo ahí. La asistente de dirección Chris O’Hara sentenció los rumores y las críticas a ambos protagonistas del film entendiendo que “eran solo dos personas tratando de hacer el mejor trabajo posible”.