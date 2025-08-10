La Federación decidirá este lunes el futuro de Montse Tomé y Sonia Bermúdez apunta a sustituirla

El futuro de Montse Tomé se ha ido aclarando en las últimas semanas y este lunes se confirmará. La hasta ahora seleccionadora no seguirá más allá del 31 de agosto, que es cuando cumple su contrato, siempre que la votación de la junta directiva de la Federación salga adelante. Ni guiar a España a la final de la Eurocopa le ha servido para ganarse la renovación. La decisión del área de fútbol femenino de la Federación está tomada y sólo queda que se ratifique. Su sustituta será Sonia Bermúdez, puesto que la RFEF no valora la opción de otro candidato como era José Luis Sánchez Vera.

Montse Tomé tenía muy complicada su continuidad desde antes de viajar a Suiza para disputar la Eurocopa. La clasificación para la final y la imagen que España dio en ella sí que hizo que crecieran las voces que apostaban por la renovación de la asturiana en el banquillo de la absoluta. De nada ha servido. Una vez que han pasado los días y se ha analizado en frío, la decisión parece tomada y se ha acabado imponiendo la corriente previa a la cita continental.

De esta forma, la reunión de la directiva de la RFEF prevista para este lunes aprobará la no renovación de Montse en el cargo. Se pondrá fin a dos años como seleccionadora en los que ha logrado ganar la Liga de Naciones, clasificar a la Selección para las semifinales de la presente edición, ser subcampeona de Europa y disputar por primera vez en la historia unos Juegos Olímpicos, en los que finalizaron cuartas.

La llegada de Reyes Bellver como directora de fútbol femenino de la RFEF trajo consigo una serie de cambios, como la llegada de María Pry como coordinadora y, sobre todo, el cese de Kenio Gonzalo y Laura del Río como seleccionadores sub-17 y sub-15 y sub-14, respectivamente. Esa línea rupturista se mantendrá con Montse Tomé. Su sustituta sería Sonia Bermúdez, como ha adelantado la Cadena COPE. Se trata de la actual seleccionadora sub-23, categoría en la que no hay competiciones oficiales.

Sonia Bermúdez, relevo de Montse Tomé

El listón se pone bastante alto para la próxima seleccionadora. La apuesta de la RFEF es una mujer de la casa, que conoce las categorías inferiores y que fue seleccionadora sub-19, logrando los Europeos de 2023 y 2024, aunque no ha dirigido partidos profesionales. Vinculada a la RFEF desde la época de Rubiales, fue, como Montse Tomé, una de las firmantes en la renuncia del equipo técnico de la RFEF tras la famosa asamblea.

El otro favorito para suplir a Tomé era José Luis Sánchez Vera, con una amplia experiencia como entrenador, que ha cosechado éxitos en Atlético de Madrid, Levante y ha realizado un gran trabajo también en su última aventura en la Real Sociedad. El ente federativo no ha querido contar con el entrenador, que ahora mismo está sin equipo. Se opta por una entrenadora de la casa, a pesar de que también tiene vínculos con la anterior etapa.

Lo cierto es que, cuanto menos, es una apuesta arriesgada. El primer reto de la seleccionadora será la semifinal de la Liga de Naciones. Una competición que España está obligada a ganar para que el runrún no vuelva a aparecer en el seno de la selección femenina, después del despido de Tomé tras lograr el subcampeonato en la Eurocopa y, sobre todo, de lograr una estabilidad que se desconocía hasta ahora.