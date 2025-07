La renovación de Montse Tomé se complica tras la derrota en la final de la Eurocopa

Muchas certezas, pero una duda muy grande. Es lo que deja la final de la Eurocopa 2025, en la que España cayó de la forma más cruel contra Inglaterra, pese a ser muy superior en el partido. La Selección se quedó sin título, pese a las grandes sensaciones mostradas, y esa circunstancia deja en el aire el futuro de Montse Tomé. La seleccionadora termina contrato el próximo 31 de agosto y su continuidad, pese al buen trabajo realizado, no está para nada segura.

La seleccionadora firmó tras el Mundial 2023 por dos años. Lo hizo envuelta en un escándalo en su primera convocatoria que la llevó a estar prácticamente sentenciada antes de empezar. Sin embargo, recondujo la situación gracias a los buenos resultados y, con tiempo, ha ido dejando su huella en el equipo. Su método parece que sí funciona y ha conseguido convencer a unas jugadoras que en un primer momento estaban en su contra por venir de ser segunda entrenadora de Vilda durante cinco años.

Pero la derrota en la Eurocopa pone en el aire su futuro. Las dudas sobre su continuidad son más que evidentes. Ni Louzán, presidente de la RFEF, ni ella quisieron pronunciarse al respecto tras la final. No era el momento de hablar. O sí. Pero ni desde un lado quisieron respaldarla, ni ella quiso dar un paso al frente para decir que quería seguir.

La figura de Tomé no ha sido nunca la de una entrenadora consolidada en el cargo. La victoria en la final le hubiera dado mucha fuerza de cara al futuro, pero la derrota hace que la sensación de fragilidad vuelva a escena. Se le ha dejado trabajar y, pese a hacerlo bien, recuperando la mejor versión de España y llevándola a cotas donde nunca había llegado, ha caído en los momentos clave. De ahí esa sensación agridulce y que esas dudas sobre si es la persona indicada se hayan incrementado en el seno de la RFEF.

En los Juegos, las semifinales fueron el techo y acabaron cayendo en el partido por el bronce. En la Eurocopa, los penaltis contra Inglaterra pusieron fin de manera cruel a la aventura de España en la competición. Dos manchas que pueden marcar el futuro de esta selección femenina, puesto que, independientemente de que han conseguido hacer historia, quedará siempre la sensación de que han desperdiciado dos ocasiones únicas para triunfar.

La RFEF trazará el futuro de la Selección

Ahora, tras esta Eurocopa, se deberán sentar tanto Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, así como María Suárez, del área de desarrollo de fútbol femenino, y Louzán para trazar el proyecto de futuro de la Selección. En el aire estará la renovación de Montse Tomé por dos temporadas más, hasta el Mundial de Brasil 2027. Si consideran que con ella hay futuro en este equipo y que es la indicada para sacarle todo el potencial a esta generación de futbolistas, seguirá, dándole un respaldo que hasta el momento nunca ha tenido de manera clara.

Cabe decir que hay muchas cosas a favor de la seleccionadora. Durante este último curso ha conseguido, contra todo pronóstico, lograr una estabilidad en el vestuario que no se ha tenido en años. Sacando a varias de las futbolistas que conformaban el núcleo duro, ha conseguido formar una unión que hacía tiempo no se veía. Pero la derrota duele y, con ella, siempre aparecen grietas.

En Lausana se respiraba tranquilidad, felicidad e ilusión. Todas remaban en una misma dirección, dejando a un lado egos y todo aquello que pusiera por encima el interés particular del general. Las jugadoras han acabado sintiéndose partícipes del proyecto de Montse, algo que no sucedía al principio. Algo logrado a base del trabajo incesante de la asturiana, algo que es más que visible y que se ha destacado desde la concentración de esta Eurocopa.

Dudas con Montse Tomé y ausencia de relevo

Aunque la figura de Montse no es la más fuerte que podría haber, hay otro factor a su favor, que también hay que tener en cuenta. No hay un perfil claro como sustituto. En caso de que el proyecto de Tomé no salga adelante, hay sólo una mujer como futurible, la actual seleccionadora sub-23, Sonia Bermúdez. Parece complicado que, en caso de haber sustituto, éste pueda ser un hombre, teniendo en cuenta que en la actualidad todas las grandes selecciones femeninas están entrenadas por mujeres.

La Selección volverá a la competición oficial el próximo mes de octubre, con la disputa de las semifinales de la Liga de Naciones. España se enfrentará a Suecia a doble partido, en una competición donde defiende título. Es la única de las tres competiciones con Tomé al frente que se ha conseguido ganar, quedando segundas en la Eurocopa y cuartas en los Juegos.