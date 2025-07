La selección española femenina murió en los penaltis de la final de la Eurocopa ante Inglaterra después de empatar a uno en los 90 minutos de fútbol y perder 3-1 en una tanda donde las españolas falló tres disparos a pesar de las dos paradas de Cata. España muere en la orilla y se queda sin poder ganar la primera Eurocopa de su historia.

España se adelantó en el marcador en la primera parte, por medio de Mariona Caldentey, pero las defensoras del título empataron en el inicio de la segunda, cuando mejor estaban las nuestras. Fue por medio de Alessia Russo, que no había visto puerta aún en el campeonato. Tuvo que ser en los penaltis donde se decidiera la final.

Había sorpresa en el once de España, con la entrada de Athenea del Castillo. La cántabra se ha ganado tener más protagonismo en esta Eurocopa y, de cara a la final, Montse Tomé apostaba por ella. No se equivocaría. Pina era la que dejaba su lugar, respecto al encuentro contra Alemania. Por su parte, en Inglaterra, jugaba Lauren James, aunque abandonaría el partido antes del descanso, entrando por ella Chloe Kelly.

Comenzó el partido y lo hizo con las inglesas perdonando en su primer acercamiento. Alessia Russo buscó puerta y Cata Coll metió la mano para despejar, pero el rechace quedó para la llegada de Lauren James, aunque Ona estuvo magistral y protegió el balón. De esta forma, España evitaba lo que era un gol cantado de las vigentes campeonas. La tendría también Hemp, tras una pérdida en el área de España, pero otra vez aparecería la mallorquina para estirar el pie y mantener el empate.

España había reaccionado tras el primer envite británico. Comenzaron a dominar el choque tras los primeros cinco minutos de tanteo y lo hicieron a base de presionar muy rápido en salida inglesa, de recuperar y cansarse de moverlo. Buscaban a Esther con balones en largo y por la izquierda, desde donde se generaba casi todo el peligro de las nuestras. Se acercaba el primero, de la mano de la andaluza, aunque Hampton enviaba el esférico a la esquina. También quiso probar Athenea, estrellando el balón en la defensa.

Inglaterra trataba de permanecer compacta en defensa, sin dejar marcas libres ni prácticamente espacios. Aún así, España conseguía encontrar casi siempre un resquicio por el que meterse. Cerraban más el costado izquierdo, pues se llegaba por el derecho. Allí estaban Athenea y Ona Batlle. Qué dos futbolistas y qué Eurocopa han cuajado. La madridista cogió el balón, lo metió en profundidad como en semis y llegó forzadísima Batlle, que sacó un centro al que no llegó Esther pero que mandó a guardar Mariona.

La mejor jugadora de la presente Champions no estaba teniendo su Eurocopa, pero Montse mantuvo su confianza. No deja de ser diferencial. Y lo demostró. Llegó arrollando como un tren de mercancías y cabeceó el balón sin oposición. No pudo hacer nada Hannah Hampton. España ya mandaba y, a partir de ahí tocaba defenderse atacando más. Balón, balón y más balón, ganando metros a cada pase hasta embotellar a una Inglaterra que, pese a ello, resistía las embestidas constantes. Hasta Russo, la delantera centro, sacaba balones en su área.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. Athenea generaba peligro por su costado y combinó con Aitana. Esa conexión que nos había traído hasta Basilea no dio los mismos frutos, puesto que el disparo de la Balón de Oro lo detuvo sin problemas Hampton. Incidían las campeonas del mundo por esa banda. Si no era Athenea, era Ona quien aparecía. Centro para Mariona y disparo que volvía a detener la guardameta.

Cuando mejor estaba España, empatan

Y cuando mejor estaba España, llegó el jarro de agua fría. Jugada desde la banda izquierda de las inglesas que acabó con un centro de Chloe Kelly ante Ona Batlle para que Russo cabeceara a la escuadra. Error en la marca de las centrales, que la permitieron rematar sola, para que pusiera las tablas en el marcador, en el que era su primer gol en esta Eurocopa.

El tanto provocó que se volcara la afición y que Inglaterra creyese en sus opciones ante una España que había sido muy superior pero a la que habían castigado con muy poco. Le tocó entonces mover ficha a Tomé, que sorprendió quitando a Alexia Putellas, que no tuvo su tarde, para dar entrada a Claudia Pina. Su primera aparición fue un disparo potente que despejó como pudo Hampton. Entraba también Agyemang por parte de las lionesses, en el lugar de Russo. La delantera había sido la responsable de guiar a Inglaterra hasta esta final y Wiegman intentaba aprovechar ese revulsivo para darle la vuelta también al encuentro.

Había entrado el partido en un momento de sumo peligro, puesto que cualquier detalle decantaba la balanza. Sin tiempo prácticamente para reaccionar, era cuando peor lo pasaba España, que llegaba a los dominios de Hampton, pero con menos asiduidad. Se jugaba mucho en nuestro campo y eso nunca es una buena noticia. Aunque este equipo ha quedado demostrado que tiene recursos de sobra y otra vez se vio.

Necesitaba más control España y tenía metros para correr, por lo que Tomé dio entrada a Vicky López para lo primero y a Salma Paralluelo para lo segundo. Se iban Athenea y Esther. Lo intentaba Salma, nada más salir, con un disparo que bloquearon a córner y también lo probó Vicky, pero no hubo forma de evitar la prórroga.

En ella, España comenzó dominando. Como contra Alemania, salieron en busca del gol que resolviera el partido. Lo hacían con una Vicky superlativa, distribuyendo a su antojo y bailando a la que se acercara. También con una Ona que seguía metiendo balones a la olla sin descanso. Pero no había forma de encontrar remate, ni por muy claro que fuera. De hecho, Salma desaprovechó un pase de la muerte para resolver a portería vacía. El balón le pasó entre las piernas.

La segunda parte del tiempo extra fue de dominio claro de España, pero sin éxito en la finalización. La Selección no encontraba espacios y, cuando lo hacía, Salma no estaba atinada. Por lo que todo acabó decidiéndose en la tanda de penaltis.

La tanda empezó con doble toque de Mead. Lo metió primero, se mandó repetir y Cata Coll lo paró esta vez. La respuesta española llegó con gol de Patri y la selección española ya estaba por delante en el marcador. Posteriormente, Greenwood lo marco y Mariona lo falló para ir nuevamente empatadas.

Inglaterra se puso por delante con gol de Charles. Y Aitana Bonmatí volvió a fallar. La tensión era tremenda. España estaba contra las cuerdas, pero Cata se lo paró a Williamson. La selección española tenía otra oportunidad, pero Salma lo tiró fuera y no lo aprovechó. España estaba condenada. Kelly lo tiró, lo marcó e Inglaterra se proclamó campeona.