Alineación de Inglaterra en la final de la Eurocopa Femenina 2025 contra España

Inglaterra tiene una duda en su alineación para la gran final de la Eurocopa 2025, en la que se mide a España. La selección dirigida por Sarina Wiegman tiene como principal incógnita la presencia de Lauren James, la delantera del Chelsea, que presenta problemas en el tobillo desde las semifinales contra Italia. Ha afirmado que está «bien», pero queda saber si lo suficiente como para ser de la partida.

Es la única incógnita en un equipo que presenta un fondo de armario tremendo. Wiegman cuenta con jugadoras que han guiado a Inglaterra hasta aquí, remontando en cuartos y en semis, pero que no son titulares. Tampoco lo serán contra España, por mucho que se lo hayan ganado. Se trata de Chloe Kelly y, sobre todo, Michelle Agyemang. Quien sí puede entrar es Beth Mead, por la citada James.

De esta manera, el equipo que plantará Inglaterra será el formado por Hannah Hampton en portería. La portera del Chelsea es titularísima en su selección tras la retirada de la misma de Mary Earps, que fue la encargada de parar un penalti a España en la final del Mundial 2023.

En defensa, no hay tampoco dudas. Allí aparece Lucy Bronze liderando en el lateral. La ex del Barcelona ganó el The Best en 2020. Fue la última vez que lo ganó alguien que no fuera Alexia o Aitana. En el otro costado está Greenwood. En el eje de la zaga, Williamson, la capitana, junto a Morgan.

El centro del campo de la selección inglesa está formado por Keira Walsh en el pivote, mientras que por delante aparecen Ella Toone y Stanway. No tienen, para nada, una mala medular las inglesas, que buscarán hacer cortocircuitar a las de Tomé y arrebatarles por momentos el balón.

En ataque es donde más peligro y más recursos presentan. Teóricamente, Lauren James jugará por la derecha, aunque es la principal duda, mientras que sí que son claras las presencias de Hemp en el extremo izquierdo y de Alessia Russo en punta. La del Arsenal, candidata al Balón de Oro, aún no ha visto puerta en esta Eurocopa.