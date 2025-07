Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra: «Vamos a explotar sus debilidades»

Sarina Wiegman ha hablado antes de que la selección que dirige, la de Inglaterra, se mida a España en la final de la Eurocopa 2025. La seleccionadora busca su tercera Euro seguida, tras ganarla con su Holanda natal y con las británicas en 2022. Enfrente, una equipo contra el que ya cayó en al final del Mundial. Ha afirmado que harán «lo posible» por ganar y que van «a explotar» las «debilidades» que creen que tienen las de Montse Tomé.

«Queremos jugar bien y no queremos perder los nervios. Es un torneo muy competitivo y cada partido es difícil, me alegra haber pasado y llegar hasta aquí. Uno quiere hacerlo bien, entrar en una final es algo muy especial. No es presión, es algo especial. Lo vivo así, estamos contentas de estar en la final y haremos lo posible por ganarla», dijo en la rueda de prensa previa.

Inglaterra se ha medido dos veces a España este año en la Liga de Naciones y la entrenadora neerlandesa señaló que de esos partidos siempre se aprende, aunque este domingo es una situación nueva: «Tenemos la oportunidad de explotar las debilidades que creemos que tienen. No puedes centrarte en el pasado, es un nuevo partido y presentará nuevos retos».

En ese sentido, Wiegman, que ha ganado las dos últimas ediciones del torneo con Holanda e Inglaterra, dijo que quieren estar lo más preparadas posible. «Intentamos preparar lo que puede ocurrir en el partido, cómo se configura el equipo, lo que necesitamos. Nos planteamos todas las situaciones y durante el partido es cuestión de sensaciones y tener contacto permanente con el cuerpo técnico», destacó.