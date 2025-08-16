Laporta se queja del estricto control económico de Tebas: «Habrá que buscar soluciones más prácticas»

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha asegurado este sábado que en el seno del club estaban «convencidos» de que podrían contar en el primer partido de la Liga con el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, inscritos en la competición horas antes del estreno en Son Moix ante el Mallorca. El máximo mandatario culé también se quejó de las estrictas normas de la Liga de Tebas a la hora de poder inscribir jugadores.

«Hay que felicitar a Deco por el buen trabajo que está haciendo con todo este tema de las inscripciones, que no es sencillo. Estamos todos los clubes en una situación para la que se tendrán que buscar soluciones para hacerlo todo un poco más práctico. Nosotros estamos contentos, sobre todo por el trabajo hecho. Con la Liga nos hemos entendido y hemos seguido todos los procesos que nos han pedido», ha declarado el máximo dirigente del club catalán ante los medios de comunicación frente al hotel del equipo en Palma.

Laporta ha remarcado que «hay que felicitar» al director deportivo Anderson Luis de Souza ‘Deco’ porque «ha trabajado muy bien» para inscribir a los dos fichajes a tiempo, y también ha destacado que el Barcelona se ha «entendido» con la Liga para cumplir con «todos los requisitos fijados». Aunque antes protestó por esas estrictas normas financieras que tanto daño le están haciendo a casi todos los clubes.

El presidente ha admitido que «estos procesos siempre se viven con cierta expectación» porque las normas del ‘fair play’ financiero son «bastante complicadas» y el Barça había «vuelto a salir del 1-1» tras renovar a varios futbolistas en los últimos meses.

«Nos habíamos excedido y contábamos con que tendríamos que trabajar para reducir este exceso. Se ha trabajado y se han logrado soluciones para firmar a dos jugadores nuevos. Seguimos trabajando porque faltan tres jugadores y confiamos en poderlos inscribir», ha añadido.

Laporta ha celebrado que en el club están «muy contentos con la plantilla», ha agradecido «el buen trabajo» del entrenador Hansi Flick y se ha mostrado convencido de que el Barcelona será «candidato a ganar todas las competiciones» en las que participe este curso.

«Solo gana uno y no será fácil. Tendremos que trabajar y luchar mucho. Esperamos que vengan los éxitos y el barcelonismo siga instalado en este momento dulce, de alegría. Creo que vamos a vivir momentos inolvidables este año», ha sentenciado.