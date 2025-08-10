Alerta roja por calor extremo: la calima se apodera de estas zonas y el ambiente se vuelve sofocante

La calima se apodera de estas zonas y el ambiente se vuelve sofocante, la alerta roja por calor extremo acabará siendo la que marcará estas próximas semanas en los que todo puede acabar siendo. Por lo que habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán en estos días que tenemos por delante. Será el momento de estar preparados para el inicio de una nueva ola de calor que puede ser especialmente preocupante.

Las temperaturas no dejaran de subir, aportando una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de visualizar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. La calima se apodera en estas zonas en las que el ambiente acabará siendo totalmente sofocantes en muchos los sentidos. Será el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo en la que todo puede ser posible, con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Por calor extremo se activará la alerta roja

La alerta roja se activará en estos próximos días, tendremos que empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marque unos días en las temperaturas acabarán siendo claves. Es momento de estar pendientes de esta previsión del tiempo que puede acabar siendo los que marcarán estos días.

Sin duda alguna, llega una nueva alerta que puede acabar siendo una de las más intensas de estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararte para lo peor, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este mes de agosto nos ha dado algunos detalles que pueden acabar siendo los más insólitos de todos los tiempos. Estamos acostumbrados a un calor extremo, por lo de este año, puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de una manera extraordinaria.

La duración de esta ola de calor puede acabar siendo la que nos acompañe en más ocasiones de las que esperaríamos. Sin duda alguna, los expertos de El tiempo no dejan de actualizar la previsión del tiempo para darnos más de una sorpresa inesperada. Con ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en estos próximos días.

El ambiente se volverá sofocante con la llegada de la calima en estas zonas

Estas zonas de España estarán en alerta y lo harán de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Nunca antes, la previsión del tiempo ha cobrado tanta importancia, como cuando llega un cambio importante en unos días en los que los expertos de El Tiempo nos explican: «Este fin de semana, Canarias se enfrenta a un cóctel meteorológico de calor sofocante: temperaturas que rozan o superan los 40 °C con avisos rojos que ya se han activado, un riesgo extremo de incendios forestales y la llegada de calima que reducirá empeorará la calidad del aire. Todo ello, en pleno pico de una ola de calor, que ya está dejando noches tropicales, mínimas sofocantes y un ambiente seco».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde el pasado martes, Canarias vive una subida progresiva de temperaturas que no da tregua, y todo apunta a que seguirá así durante los próximos días. Los termómetros podrán superar los 35-38 ºC en zonas de medianías y áreas altas, pero lo peor aún está por llegar. El pico de calor se espera entre el sábado y el lunes, cuando podrían alcanzarse los 38-40 ºC incluso en zonas más bajas. Este sábado se superarán los 37-38 º C en gran parte de las medianías y cumbres, y de forma más local en zonas de costa. En medianías del sur de Gran Canaria y Tenerife se podrán superar localmente los 40º C. Las mínimas se mantendrán altas, en medianías del sur y oeste apenas bajarán de los 25-28º C. Este día tenemos ya activo el aviso de nivel rojo en la isla de Gran Canaria».

Lo peor podría estar por llegar: «El domingo las temperaturas seguirán subiendo y hará aún más calor. Este ascenso será más importante en Lanzarote, Fuerteventura y vertientes noreste de las islas montañosas. Se alcanzarán los 38 ºC en gran parte de las medianías y cumbres. Se ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en Canarias el sábado y el domingo. Será probable alcanzar los 40 – 41 ºC en zonas altas y vertientes sur y oeste de Gran Canaria, así como zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura. En costas es probable que se superen de forma generalizada los 34 ºC, y de forma más puntual los 37 ºC. Las mínimas se mantendrán altas, con valores por encima de los 26-29º C. Este día se mantiene el aviso de nivel rojo en la isla de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife».