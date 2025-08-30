Preocupación por lo que está pasando con Cristina Pedroche: «¿Dónde estás?»

Cristina Pedroche ha hecho saltar todas las alarmas después de dar a luz a Isai, un bebé que es fruto de su historia de amor con el chef Dabiz Muñoz. En los últimos tiempos se ha especulado mucho con la estabilidad de esta pareja, pero los hechos demuestran que siguen juntos y que han formado una bonita familia. Antes de seguir con esta noticia debemos recordar que la presentadora dio la bienvenida a su primera hija hace algo más de un año, una niña llamada Laia que no tardó en convertirse en el centro de su mundo. Ahora que es madre de dos pequeños se ha dado cuenta de que debe protegerse y quizá esa sea la razón que hay detrás de su desaparición mediática.

Como era de esperar, la cuenta de Instagram de Cristina Pedroche se ha llenado de preguntas cómo «¿Dónde estás?», «¿Te encuentras bien?», «¿Hay algún problema?». La comunicadora no ha dado respuesta a la inquietud de su querido público y lo último que se sabe de ella es que se encuentra apartada del foco junto a sus dos pequeños, Laia e Isai. En una de sus últimas entrevistas recalcó que, a pesar de ser un personaje querido, recibía ataques muy duros por parte de sus detractores y no quería que estos comentarios tuviese nada que ver con el desarrollo de su familia.

«Desde que anunciamos que esperábamos un niño, mucha gente empezó con comentarios del tipo: ‘¡Ah, pues ya podrás irte con él a buscar animales!’. Y yo pienso… ¿pero en qué siglo vivimos?», declaró en una conocida revista antes de dar a luz a Isai. Convertirse en madre ha sido una de las cosas más grandes que ha hecho en su vida, tanto es así que ha escrito un libro reflexionando sobre el tema que pretende ayudar a aquellas mujeres que sueñan con seguir sus pasos. Según dicen, lo más importante es educar a los pequeños de la casa desde la libertad y por eso no quiere condenarles a un mundo donde estén vigilados constantemente.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se han propuesto proteger la identidad de sus hijos y nunca publican fotos con ellos. El objetivo es que Laia e Isai, cuando tengan cierta edad, decidan si quieren ser famosos o si prefieren seguir en el anonimato. Mientras tanto, se han comprometido a darles una educación completa que les haga diferenciarse de los temidos haters. «Criamos desde la igualdad. Vamos a educar a nuestros hijos con los mismos valores, sin importar su género. Es fundamental intentar que los chicos también sean feministas. No se trata solo de preparar a las niñas para protegerse, sino de formar a los niños para que sean buenas personas: buenos amigos, buenas parejas, buenos hijos, buenos maridos…», comenta durante una charla con ¡Hola!

¿Ha estado en crisis con Dabiz Muñoz?

Antes de dar a luz, Cristina Pedroche hizo las maletas y se mudó a casa de sus padres durante una temporada. Por su parte, Dabiz Muñoz reservó una habitación de hotel en el centro de Madrid y no se marchó con su mujer. Este detalle puso en circulación todo tipo de rumores y la presentadora optó por vender una exclusiva en su revista de cabecera para asegurar que no tenía ningún conflicto matrimonial. De siempre ha intentado mantenerse al margen de estas cosas, pero en aquel momento estaba embarazada y pensó que lo más acertado era dar explicaciones para que su silencio no alimentase las teorías que había encima de la mesa.

«Es algo que simplemente se han sacado de la nada y, encima, tengo que ser yo la que lo desmienta. Sobre todo cuando ya sabían que me estaba mudando. Es ridículo. No le doy importancia, porque es totalmente falso», deslizó. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno aseguraron que era un tema que le había generado cierta inquietud.

Cuando le preguntaron por el motivo que había detrás de los rumores, contestó: «Vivimos en una sociedad donde es tan fácil difundir mentiras y cuestionarlo todo, donde todo vale por el clickbait y para generar visitas. En realidad, es mejor que estén hablando de eso, porque, si no, estarían inventado otra mentira distinta. Yo sé que todo es falso y que estamos bien, por tanto, que sigan diciendo lo que quieran». De esta forma, dio respuesta a sus enemigos y demostró que no iba a quedarse callada bajo ninguna circunstancia, por eso sorprende tanto que ahora lleve unas semanas en silencio y sin hacer ninguna aparición pública.

El gran apoyo de Cristina Pedroche

Antes de ser madre, Cristina Pedroche ofreció unas declaraciones que generaron una gran polémica. Aseguró que, según creía, no iba a ser capaz de querer más a su hijo que a su marido porque el amor que sentía hacia el chef era insuperable. Después rectificó y dejó claro que sus hijos iban a ser los motores de su día a día, pero prometió no descuidar nunca su matrimonio.

A pesar de que sus palabras no le sentaron bien a todo el mundo, hay que reconocer una cosa: Cristina fue honesta. Dabiz es su gran apoyo y se siente profundamente agradecida. «Nos queremos muchísimo. Nos admi­ramos y respetamos tanto que, incluso en medio del caos, siempre encontramos una mirada, un gesto, una caricia o un beso», comenta al respecto. Por ese motivo, si acaso se estuviese enfrentando alguna crisis personal, estaría en buenas manos porque el cocinero no le habría dejado sola.