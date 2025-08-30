Jorge Rey confirma la amenaza a España por lluvias históricas: llegan a partir de…

Lluvias históricas van a llegar según el experto en el tiempo Jorge Rey, será mejor que nos preparemos para lo peor, con una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Son tiempos de aprovechar al máximo esta previsión del tiempo que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marque de cerca con algunas novedades que pueden ser los que marcarán estos días de temporada.

Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéremos ni esperado. Las Cabañuelas se adelantan a todos y parece que están a punto de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no habíamos visto. Si el verano ha sido especialmente complicado, lo que está por llegar puede ser incluso peor. Con algunas novedades que nos sumergirán en lo peor de este tipo de lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo es posible. La amenaza que llega a España es mucho peor de lo esperado.

Llegan a partir de este día

Jorge Rey no duda en adelantarse a los demás y lo hace de tal forma que nos sumergirá en lo peor de una serie de detalles que ponen los pelos de punta. De estos días en los que pensábamos que podríamos empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia, hasta la actualidad, todo puede ser posible.

Son tiempos de apostar claramente por un giro radical en el que todo puede llegar, con una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno en estas jornadas en las que el tiempo cobrará un importante protagonismo. Tocará saber en todo momento qué es lo que está pasando en estos días.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en estos momentos. Después de una de las peores olas de calor de la temporada, lo que está por llegar puede acabar siendo un destacado cambio de tendencia.

Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará e estas jornadas en las que todo puede ser posible. Jorge Rey nos explica en sus redes sociales qué está a punto de pasar.

Lluvias y tormentas llegan en la previsión del tiempo de Jorge Rey

Las redes sociales de Jorge Rey no dudan en adelantarse a todos y empezar a darnos algunos detalles de lo que puede pasar. Es el momento de afrontar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

La AEMET parece que coincide con una previsión del tiempo que indica la llegada de lluvias abundantes: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas desplazándose de oeste a este. No obstante, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia, cordillera Cantábrica y oeste de la meseta Norte, que podrían ser persistentes en Rías Baixas, con lluvias débiles matinales en Galicia y aledaños, extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo. Asimismo, se espera la aproximación y entrada de un frente atlántico por el noroeste en la segunda mitad del día, con aumento de nubosidad y con precipitaciones en Galicia. También se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio nordeste y Baleares, sin descartar algún chubasco ocasional en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca. En Canarias se esperan cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. Las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la Península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en litorales del Mediterráneo peninsular. Con ello volverán a sobrepasarse los 35 grados en el Guadalquivir, sin descartarse en otros puntos del tercio sur. Las mínimas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea y Guadalquivir. Pocos cambios en Canarias».

Hoy no veremos esas lluvias, aunque sí mañana en partes del norte del país, lo peor, podría acabar llegando en estos días en los que parecerá que el tiempo cobra un importante protagonismo: «Soplará alisio en Canarias y viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Poniente moderado en el Estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la Península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste». Aprovecharemos al máximo este tipo de fenómenos que pueden cambiarlo todo y que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.