La Policía indonesia detiene a dos hombres que confesaron el asesinato de la española Matilde Muñoz

La Policía indonesia ha asegurado que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años que llevaba dos meses desaparecida en Lombok. El cadáver de la mujer fue encontrado este sábado, según informaron las autoridades de la isla.

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado este sábado que los sospechosos han sido detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz, de 72 años.

Ignacio Vilariño, sobrino de la española y portavoz de la familia, también ha confirmado que el cuerpo de su «amada tía» ha sido hallado «enterrada en una playa de Lombok». «Estoy a la espera de más información», dijo Vilariño.

La Policía indonesia había iniciado una investigación por la desaparición de Muñoz en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. La primera alerta sobre su desaparición la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel donde se alojaba en Lombok, según dijeron estos a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

En el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la zona costera occidental de Senggigi, donde se alojaba, también afirmaron a la Policía que les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, lo que desmintieron las autoridades de Inmigración indonesias.

Matilde, nacida en Ferrol y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de publicar contenido en redes sociales -en las que era muy activa- hace ya dos meses. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, según ha explicado Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia.

Es precisamente en este hotel donde se ha centrado la investigación. Y es que, según ha denunciado Ignacio, las contradicciones de algunos de sus empleados y encargados «son tan evidentes que no dejan lugar a dudas». «Nos carcome que nadie haya sido llamado a declarar ante la Policía. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo», ha afirmado con rotundidad.