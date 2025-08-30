La Policía indonesia halla muerta a la turista española Matilde Muñoz, desaparecida hace dos meses

La Policía de la isla de Lombok, en Indonesia, ha encontrado el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años que llevaba desaparecida desde hace dos meses. Matilde, nacida en Ferrol y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de publicar contenido en redes sociales -en las que era muy activa- hace ya dos meses. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, según ha explicado Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia.

Es precisamente en este hotel donde quieren que se centre la investigación. Y es que, según ha denunciado Ignacio, las contradicciones de algunos de sus empleados y encargados «son tan evidentes que no dejan lugar a dudas». «Nos carcome que nadie haya sido llamado a declarar ante la Policía. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo», ha afirmado con rotundidad.