Este es el calendario del Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid comenzará su segundo asalto hacia la Decimosexta jugando contra el Marsella en el Santiago Bernabéu el martes 16 de septiembre. Los hombres de Xabi Alonso cerrarán la fase liga de la Champions enfrentándose al Benfica en Lisboa. Uno de los platos fuertes para los madridistas, su visita a Anfield, será el 4 de noviembre en la jornada cuatro. Además, Guardiola visitará el Bernabéu con el Manchester City el 10 de diciembre en la sexta jornada.

La complicada visita a Almaty será el 30 de septiembre en la segunda jornada, salvando el frío de los meses de diciembre y enero. El resto de partidos en el Bernabéu serán contra la Juventus el 4 de noviembre y ante el Mónaco el 20 de enero.

El Real Madrid tendrá que afrontar un viaje muy especial a Almaty, donde les espera el desconocido Kairat Almaty. «Lo tenemos en chino», bromeaban en el vestuario del Real Madrid tras conocer a su pintoresco rival. Y es que este equipo kazajo, donde nunca ha jugado el 15 veces campeón de Europa, vive en su día a día a 300 kilómetros de la frontera con China. Es decir, cuando los blancos lleguen a esta desconocida tierra, estarán más cerca, por ejemplo, de Tokio que de la capital española. Y es que esta debutante ciudad es la más oriental de Europa en jugar en la historia de la fase final de la Champions, superando a Astaná.

Por otro lado, también se enfrentará al Benfica en Lisboa. El Real Madrid no juega contra el conjunto luso desde el 17 de marzo de 1965, cuando los blancos cayeron derrotados en los cuartos de final de aquella edición de la máxima competición continental. Además, volverán a jugar en el estadio Da Luz, escenario que no visitan desde el 24 de mayo de 2014, cuando ganaron la Décima al Atlético de Madrid.

La pasada temporada, el Real Madrid alcanzó los cuartos de final de la Champions. Los blancos terminaron la fase liga undécimos. Esto les obligó a jugar el playoff, donde superaron al Manchester City. En octavos de final se vieron las caras contra el Atlético de Madrid en un derbi vibrante que se decidió en una tanda de penaltis marcada por el doble toque de Julián Álvarez. Y en cuartos, los de Ancelotti no pudieron contra un gran Arsenal.

El Real Madrid es el rey de Europa con 15 entorchados. La pasada temporada alcanzó los cuartos de final, mientras que hace dos ediciones se proclamó campeón tras doblegar al Borussia Dortmund en Wembley. El reto de los de Xabi Alonso esta temporada es, como siempre, pelear por volver a reinar en una final que se jugará en Budapest el 30 de mayo a las 18:00 horas, un horario novedoso.

Calendario del Real Madrid