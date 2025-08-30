Cantó con Juanes y James Morrison, pero ahora casi nadie se acuerda de ella: su nueva vida

En OKDIARIO ya hemos tratado el caso de muchos artistas que llegaron a lo más alto y acabaron desapareciendo de un momento a otro, pero, cuando desvelemos el nombre de la protagonista de hoy habrá más de uno que se quede sin palabras. Tal y como hemos adelantado en el titular, nuestra cantante consiguió trabajar con rostros tan conocidos como Juanes o James Morrison, aunque no supo mantener su fama y en estos momentos hay mucha gente que ya no se acuerda de ella, sobre todo en España. A continuación vamos a hablar de Nelly Furtado, una intérprete canadiense que se ganó un hueco en el corazón de su querido público, a pesar de que ahora no tenga tanta repercusión como antes.

Nelly Furtado ha estado nominada en los premios Grammy en cuatro ocasiones y su nombre ha sonado con fuerza en el mercado internacional gracias a dos de sus temas: Turn off the Light y On the Radio. Uno de sus discos vendió tres millones de copias y todo esto hizo que, durante la primera década de los 2000, se convirtiera en una estrella. El problema es que la fama no dura para siempre y está sujeta a los intereses de la audiencia, algo que cambia muy rápido. La cantante se dio cuenta de que necesitaba modificar su hoja de ruta, pero no pudo hacerlo a tiempo porque estaba atravesando una etapa compleja a nivel personal. Se llevó varias desilusiones y finalmente pensó que lo mejor era apartarse durante una temporada.

La artista dejó muy claro que siempre había estado motivada por su talento, pues sentía que había llegado a la industria para transmitir una serie de valores que, por desgracia, no terminaba de ver reflejados en la sociedad. «Me encanta hacer música, pero la industria musical es superficial. Yo lo que quería era escribir canciones para ganarme la vida. Entré a esto con un amor ingenuo por la música, pensando que todo se trataría de tocar en festivales maravillosos», declaró que en un evento en 2015, poco antes de tomarse un merecido descanso, y lo cierto es que sus palabras fueron aplaudidas por los expertos.

Mucho antes de las declaraciones mencionadas con anterioridad, Nelly dio una entrevista en la BBC donde dijo: «Quiero poder empoderar a las personas que no saben mucho sobre su cultura. Yo crecí sin ver mi origen étnico reflejado en Hollywood, así que me alegré cuando J.Lo habló de sus raíces latinas». Es decir, siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes y ha intentado que sus fans sigan este ejemplo, aunque a veces ha pensado que sus esfuerzos estaban cayendo en saco roto.

El secreto de Nelly Furtado

La protagonista de nuestra noticia de hoy consiguió que los mejores periodistas del mercado pusieran sus ojos en ella. También hizo, sin intención, que los paparazzi comenzaran a seguir sus pasos y de un momento a otro descubrió que se había convertido en una estrella internacional. Según ha contado, la fama no le hacía sentir incómoda, pero le generaba cierta inseguridad porque no quería que su vida privada estuviese en boca de todos y esa es la razón por la que intentó guardar bajo llave un secreto durante más de un año.

Furtado se separó de su marido, Demacio Castellon, e intentó que ningún medio recibiese esta noticia. Quería llevar el proceso en la intimidad, aunque más adelante tuvo que confesar lo que había pasado porque el público no terminaba de entender sus movimientos. Nelly no se encontraba bien, estaba luchando contra muchos fantasmas internos y sus fans no ubicaban sus actuaciones porque desconocían que la tristeza se había apoderado de ella. Aún así, la artista no dejó de crear. «Nunca he parado de componer canciones, no puedo vivir sin escribir. El verano pasado atravesé una etapa muy dura a nivel emocional, y me dediqué a componer y cantar canciones para superarlo. Me enfrenté a una ruptura, de hecho», comentó al respecto.

Siguiendo las declaraciones que dio en su momento, fue exigente y no se permitió frenar a tiempo: «Me puse demasiado sobre los hombros. En el pico de mi carrera todo me resultaba muy emocionante… Pero al final era una madre trabajadora, que se iba de gira al mismo tiempo que trataba de mantener una relación sentimental. Recuerdo que solía llorar en el escenario. Salir de gira con mi pequeña era agotador, tenía que darle de mamar en el autobús».

El regreso de Nelly Furtado

Ahora, con 46 años, Nelly Furtado se siente con más fuerza que nunca y quiere retomar su carrera con la misma potencia que caracterizó sus primeros pasos profesionales. La artista ha protagonizado un concierto en Manchester (Inglaterra) que promete marcar un antes y un después porque ha mandado un mensaje importante. Se ha subido al escenario con una camiseta en la que se mostraba a una mujer con un cuerpo perfecto, pero ¿por qué? Revisando sus redes, la cantante descubrió que algunos fans estaban cuestionando su aspecto físico, así que tuvo este gesto como respuesta a sus detractores, demostrando así que ha pasado página y que ahora no hay nadie que pueda hacerle daño.

Habrá que esperar un tiempo para ver si Nelly consigue resucitar el interés que España tenía por su trayectoria, quizá pueda hacer alguna colaboración con algún artista nacional que le ayude a recuperar las riendas.