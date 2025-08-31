Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Rayo Vallecano - Barcelona de la Liga Este Rayo Vallecano - Barcelona corresponde a la jornada 3 de la Liga y se jugará en el Estadio de Vallecas El objetivo del Barcelona es marcharse al parón de selecciones con un pleno de victorias

El Barcelona y el Rayo Vallecano, dos clubes históricos de nuestro país, se ven las caras en lo que promete ser un auténtico partidazo que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El Estadio de Vallecas presentará un ambiente espectacular para intentar llevar en volandas a sus futbolistas en su deseo dar la sorpresa ante los actuales campeones del campeonato liguero. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este apasionante choque entre madrileños y los culés. Recuerda consultar la alineación de Barcelona contra el Rayo Vallenaco para este encuentro de Liga.

A qué hora juega el Rayo Vallecano – Barcelona: el partido de la Liga

El Barcelona viaja a la capital de España para enfrentarse al Rayo Vallecano en el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga y que se disputará en el Estadio de Vallecas. El conjunto azulgrana ha conseguido ganar los dos encuentros que ha disputado hasta el momento, por lo que su deseo será el de marcharse al parón de selecciones con los deberes hechos, que sería con un pleno de victorias. No será nada fácil, ya que los de la franja roja en el pecho esperan poder dar lo mejor de sí mismos para dar una alegría a su afición imponiéndose al vigente campeón del torneo.

Horario del Barcelona contra el Rayo Vallecano del partido de Liga

La Liga ha programado este apasionante Rayo Vallecano – Barcelona correspondiente a la jornada 3 del campeonato para este domingo 31 de agosto. La patronal presidida por Javier Tebas escogió el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya altercados ni incidentes en la previa del choque entre las aficiones para que este duelo entre dos clubes históricos de nuestro país pueda comenzar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver en directo gratis por TV y online el Rayo Vallecano vs Barcelona

Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país el campeonato liguero nacional. Este Rayo Vallecano – Barcelona que corresponde a la jornada 3 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este operador ofrece lo que ocurre en la competición española, pero es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que ocurra en el Estadio de Vallecas.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto madrileño y del cuadro culé, como todos los amantes de este deporte en general, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Barcelona correspondiente a la jornada 3 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, mientras que su página web también estará disponible para todos los que quieran acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el campeonato liguero y la mejor previa de este duelo que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Barcelona. Una vez concluya el encuentro publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones relevantes que se puedan producir en el Estadio de Vallecas.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Barcelona

Aquellos hinchas de estos dos equipos históricos del fútbol español que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Barcelona de la jornada 3 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar todo lo que esté ocurriendo en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Rayo Vallecano – Barcelona

El Estadio de Vallecas, situado en el barrio madrileño del mismo nombre, será el escenario donde se dispute este apasionante Rayo Vallecano – Barcelona correspondiente a la jornada 3 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1976 y tiene capacidad para algo menos de 15.000 espectadores, pero esa cifra no impide que cada fin de semana se viva un auténtico ambientazo en sus gradas y para este choque contra los de Hansi Flick no va a ser diferente.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en este Rayo Vallecano – Barcelona de la jornada 3 de la Liga. A los mandos del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que es el responsable de analizar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a mirarla al monitor que estará en la banda del Estadio de Vallecas.