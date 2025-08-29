La gran duda del ‘Euro Rayo’ en la Conference League: jugar en Vallecas o mudarse

El Rayo Vallecano vuelve a Europa después de 25 años. Tras su participación en la Copa de la UEFA 2000-2001, en la que llegaron a cuartos de final, el conjunto vallecano regresa a competición continental después de golear al Neman Grodno bielorruso. Jugarán la fase de liga de la Conference League, en su quinta edición. Los franjirrojos disputarán la tercera competición de la UEFA en esta temporada, aunque hay muchas dudas acerca de dónde podrán disputar los partidos, puesto que, en principio, el Estadio de Vallecas no cumple los requisitos para albergar encuentros de esta competición.

Es la gran duda que hay. El club mantiene la incógnita de dónde jugará como local una competición en la que ya conocen a sus rivales. Se medirán a Lech Poznan, Drita, Shkendija, Slovan Bratislava, Jagiellonia y Hacken. A los tres primeros los recibirá como local, aunque aún se desconoce si jugarán esos encuentros en Vallecas.

El club había recibido el visto bueno de UEFA para jugar el playoff de acceso a la fase de liga en el Estadio de Vallecas y allí se midieron al Neman Grodno. Sin embargo, los requisitos que exige el organismo que rige el fútbol europeo para esta siguiente fase se endurecen y ahí es donde aparecen las dudas. Sí cumple con el mínimo de 8.000 espectadores (14.708) pero no con las medidas del terreno de juego, que deben ser de 105 metros de largo por 68 de ancho y, en el estadio franjirrojo, las dimensiones son de 100×65.

La entidad vallecana es consciente de que puede darse la situación de tener que buscar una alternativa. Sin embargo, aún desconocen qué más les exigirán desde UEFA, puesto que también hay condiciones en materia de seguridad, iluminación, condiciones de la zona de prensa, separación del césped con la grada… Una vez sepan las condiciones que les imponen, tendrán cerca de un mes para trabajar y buscar el visto bueno desde Nyon. En caso contrario, deberán buscar una alternativa, con Metropolitano, Coliseum o Butarque como posibles estadios que les acojan durante su andadura en la Conference.

No será hasta el próximo 2 de octubre cuando debuten. Para entonces, deberán tener ya un estadio fijo para disputar los tres partidos de la fase de liga. Como sucede también en la Champions, un equipo no puede cambiar de estadio en mitad de una misma ronda. Si Vallecas cumple con los requisitos para entonces, se jugará allí, de lo contrario, no podrían disputar sus partidos en su estadio, como mínimo, hasta los playoffs de acceso a octavos.

El Rayo vuelve a Europa

El Rayo Vallecano hizo historia el jueves al conseguir por segunda vez en su historia clasificarse para competición europea. Será la primera vez que jueguen la Conference League, 25 años después de jugar la Copa de la UEFA, en la que llegaron a cuartos de final y cayeron ante un Alavés que fue finalista. Ahora, no se marcan techo.

Como recalcó Iñigo Pérez en la rueda de prensa posterior al partido contra el Neman Grodno, en el que certificaron su presencia en la fase de liga, «ojalá» puedan repetir lo mismo que hizo el Betis el pasado año, que llegó a la final, pero prefieren ser prudentes. «Somos conscientes del contexto del club y de la dificultad que vamos a tener. No podemos hacer diferencias entre Copa, Liga y Conference, tenemos que preparar todos los partidos por igual», añadió.