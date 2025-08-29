Estos son los rivales del Rayo Vallecano en la Conference League

Es hora de celebrar en Vallecas. 25 años después de su primera incursión fuera del fútbol español, el Rayo Vallecano regresa a competiciones europeas para disputar la UEFA Conference League. Los de Íñigo Pérez disfrutarán de la quinta edición del tercer torneo de clubes organizado por la UEFA tras derrotar por un global de 5-0 al Neman Grodno de Bielorrusia en la última ronda clasificatoria.

El sorteo celebrado en Mónaco esta mañana ha deparado los seis rivales rayistas en la competición. En el Estadio de Vallecas recibirán a Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia del Norte). La afición vallecana tendrá la opción de visitar los estadios de Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia (Polonia) y Hacken (Suecia).

El software automático de la UEFA ha configurado unos emparejamientos amables para el Rayo Vallecano. El gran rival a evitar era el Crystal Palace, ubicado en el bombo 2 de los madrileños. En el primer bombo estaba la Fiorentina, el único equipo capaz de jugar dos finales en la corta historia de la Conference. Los tres enfrentamientos en casa serán claves para La Franja, que puede mirar a los puestos de cabecera.

El calendario es más reducido que en Champions y Europa League, al pasar de ocho a seis rivales. Por esta razón, el cuadro dirigido por Íñigo Pérez deberá dejarlo todo en cada enfrentamiento, a la par que lucha por mantener el nivel en Liga. El Rayo necesitará rotaciones si no quiere ver como la exigencia de la competición europea puede despistar al equipo en su objetivo de la permanencia, un caso que ya vivió el Espanyol en su penúltimo descenso a Segunda División.

Gibraltar, vetado para el Rayo Vallecano

El Lincoln Red Imps de Gibraltar se ha convertido en el primer equipo de la historia de esta federación en disputar la fase final de una competición de clubes europea. Las normas de la UEFA prohíben que los equipos españoles se enfrenten a los de Gibraltar, así como sus selecciones. Por tanto, el único representante de nuestro país en el sorteo contaba con el condicionante de no poder quedar emparejado con el Lincoln Red Imps.