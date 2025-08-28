¡El Rayo Vallecano jugará la Conference League! Después de 25 años, el conjunto franjirrojo vuelve a disputar competición europea, tras superar al Neman Grodno en la ronda de playoffs de acceso a la fase de liga. Hasta la segunda parte tuvieron que esperar para hacer bueno ese 0-1 logrado en la ida. Y llegó en forma de goleada, por 4-0. El doblete de Álvaro García junto a los goles de Camello y De Frutos desataron la fiesta total en la grada de Vallecas, confirmando el regreso del Euro Rayo.

Europa volverá a conocer Vallecas. O, al menos, a su equipo y afición, puesto que no es nada seguro que el conjunto franjirrojo pueda jugar en su barrio los tres partidos de local de la tercera competición europea, debido al estado del estadio. Los de Iñigo Pérez conocerán a sus rivales este viernes, en el sorteo de Europa League y Conference, en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El Rayo rotaba para el partido y salía sin todo su potencial en ataque. Descansaban en el banquillo Isi, Álvaro García y Jorge de Frutos, mientras que sí que estaba el capitán de este barco, una leyenda rayista que ha estado en las peores y que, ahora, podrá disfrutar en Europa con el brazalete. Trejo lideraba un equipo en el que aparecían caras nuevas como las de Vertrouwd y Fran Pérez. En ataque, formaban con Nteka y Camello.

Comenzaba el partido y el dominio era pronto para el conjunto local. Los madrileños tenían la pelota, pero les costaba mucho llegar al área del meta Belov. Lejos de mostrar el ritmo habitual, el Rayo amasaba y amasaba la bola sin encontrar demasiados recursos para generar peligro. Aunque terminó llegando, por medio de Nteka y Fran Pérez, pero sin definir.

Sin embargo, quien tuvo el gol fue el Neman Grodno. A punto estuvo de saltar la sorpresa en Vallecas, cuando Suchkov mandó un zapatazo al larguero que botó después en el área de castigo. Suspiraba en Rayo e intentaba reponerse del susto. Lo hacían con Trejo hilvanando y con Fran Pérez desplegándose en velocidad por la derecha. Centro que cabeceó fuera Nteka y disparo que se perdió por el fondo.

La reacción era evidente, pero el gol no llegaba y el marcador no daba margen de error. Por muy inferiores que fueran los bielorrusos, si el Rayo no materializaba su superioridad, corría el riesgo de ver su futuro en la Conference comprometido. Entonces apareció Sergio Camello para mandar a guardar un disparo al borde del descanso, pero no subió al marcador. Bueno, sí, pero no. El árbitro lo anuló, el VAR lo concedió e, instantes después, volvió a anularlo. Había un presunto fuera de juego del Pacha Espino en el inicio de la jugada.

Vallecas no entendía nada. Era la primera vez que se veía algo así, que el VAR concediese un gol anulado para momentos después rectificar y anularlo. Nadie daba crédito y la pitada al árbitro francés Jeremie Pignard fue tremenda. Por suerte, el 0-0 con el que se llegaba al descanso servía al Rayo, pero era de lo más peligroso de cara a una segunda parte en la que el Neman no tenía nada que perder. Todo lo contrario que los de La Franja.

Sin Gumbau y con Unai López regresaba el Rayo al terreno de juego en la segunda parte. Comenzaron a jugar mucho más directos los locales, pero seguía sin llegar el gol. Algo que obligó a Iñigo Pérez a dar entrada a De Frutos y Álvaro García, probablemente sus dos mejores jugadores en la actualidad. No tardó el primero en asistir al segundo para darle la tranquilidad al Rayo y, sobre todo, la clasificación a la Conference League.

La fiesta se desataba en Vallecas, sabiendo que volverían a competición continental un cuarto de siglo después. Y terminó de confimarse dos minutos después. Álvaro ponía un centro peligrosísimo que Camello remataba a gol como podía. Esta vez, sí que valía el tanto del campeón olímpico, con el que se sentenciaba la eliminatoria. De Frutos, con una espectacular vaselina y, de nuevo, Álvaro García ponían la guinda.

Este viernes, se conocerán los rivales del Rayo en la fase de liga de la Conference. Serán seis partidos –tres como local y otros tantos a domicilio– en los que tendrán el objetivo de acabar entre los 24 primeros. Mismo formato que sus hermanas mayores, la Champions y la Europa League. A ver hasta dónde es capaz de llegar esta franja, que moverá la ilusión de uno de los barrios más humildes de Madrid por el viejo continente.