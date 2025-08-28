El Barcelona le rescinde el contrato a Oriol Romeu para poder inscribir a Gerard Martín

El Barcelona ha decidido rescindirle el contrato a Oriol Romeu de mutuo acuerdo para poder rebajar masa salarial e inscribir así a Gerard Martín antes de la tercera jornada de la Liga de este domingo contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Era una de las operaciones que el club blaugrana estaba intentando desencallar en esta última semana de mercado. La siguiente salida que se espera es la de Héctor Fort.

El Barcelona sigue dando pasos hacia delante para poder inscribir a todos los jugadores que le faltan. A esta hora, Szczesny, Gerard Martín, Bardghji y Bernal no están inscritos en la Liga todavía. El último puede jugar esta temporada con ficha del filial. El portero polaco está muy cerca de ser inscrito gracias a la salida de Iñaki Peña cedido al Elche y Gerard Martín también apunta a ser inscrito antes del domingo gracias a la salida de Oriol Romeu.

Club y jugador han llegado a un acuerdo beneficioso para ambas partes este jueves para rescindir el contrato de Oriol Romeu. El mediocentro catalán ya es agente libre y podrá buscar un equipo de aquí al final de mercado. Una salida que le permite al Barcelona rebajar su masa salarial para poder inscribir a los jugadores que le faltan.

Y es que Oriol Romeu era uno de los principales descartes de Hansi Flick. Fue el único futbolista que no viajó con el grupo a la gira asiática del Barcelona. El entrenador alemán no le quería tras su regreso al club después de su cesión en el Girona. Una salida que ha tardado en producirse más de la cuenta cuando las dos partes tenían claro el futuro. Acaba así la segunda etapa de un jugador que no ha logrado finalmente triunfar en el Barcelona.

Ahora la siguiente salida que espera el Barcelona para completar todas las inscripciones es la de Héctor Fort. Su futuro apunta a una posible cesión al Mallorca. Con esa salida, en principio, el conjunto azulgrana podría inscribir a todos los jugadores pendientes. La gran duda que queda por saber es lo que ocurrirá con Fermín López. El jugador está pensándose su futuro con el Chelsea llamando a la puerta con una oferta que podría solucionar todos los problemas de fair play que tiene el Barça.