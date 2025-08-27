El Barça renueva a Iñaki Peña y le cede al Elche para poder inscribir a Szczesny

El Barcelona ha hecho oficial la cesión de Iñaki Peña al Elche previa renovación con el club azulgrana hasta 2029. El portero de 26 años jugará en el equipo de Eder Sarabia, recién ascendido a Primera División, y su marcha debería permitir la inscripción del guardameta que realmente deseaba el Barça como suplente de Joan García, Szczesny. Por su parte, el ilicitano se marchará a su ciudad natal la próxima temporada.

Iñaki Peña había disputado 23 encuentros la pasada temporada durante la lesión de Ter Stegen, pero la llegada del polaco, en quien confió más Hansi Flick, le quitó el puesto. Así, esta campaña luchará por hacerse un nombre en la Liga y volver más fuerte a un Barça en el que hay superávit en la portería. Szczesny aún no está inscrito y la vía que planteaba el club azulgrana era la salida en calidad de cedido de su otro guardameta.

Comunicado de la cesión de Iñaki Peña al Elche

«El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Iñaki Peña han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Asimismo, el FC Barcelona y el Elche Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión del portero para la presente temporada, hasta el 30 de junio de 2026.

Iñaki Peña llegó a La Masia en 2012, procedente del Villarreal, en la categoría de Infantil. A partir de ahí, fue ascendiendo categorías hasta llegar al Barça Atlètic en la campaña 2018/19. En medio, cabe destacar que fue el portero titular del equipo que ganó la primera Youth League para las vitrinas culers en el curso 2017/18.

Ya con ficha del filial, empezó a intercalar segundo y primer equipo según las necesidades del Club. Hasta que, en el curso 2021/22, decidió marcharse cedido al Galatasaray turco durante el mercado de invierno, donde debutó en competición europea, concretamente en la Europa League. Después de unas buenas actuaciones, en verano volvió a las filas culers y pasó a tener ficha del primer equipo.

La campaña 2022/23 fue muy especial para el alicantino. Y es que se produjo su debut con el primer equipo del FC Barcelona. Fue el 1 de noviembre de 2022, en la sexta jornada de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones, ante el Viktoria Pilsen. También se estrenó en la Liga el 23 de mayo de 2023 en el campo del Valladolid.

Una lesión de Ter Stegen, en noviembre del 2023, hizo que Iñaki Peña ocupara la portería azulgrana en 17 partidos, entre Liga, Copa, Champions y Supercopa. Una situación que se repitió en el curso 2024/25, en el que, tras una nueva lesión del alemán, el valenciano se convirtió en el portero titular entre septiembre y enero, disputando un total de 23 choques oficial bajo las órdenes de Hansi Flick.

Así pues, Iñaki Peña acumula una etapa de 13 campañas en el Barça, de las que tres han sido con ficha del primer equipo. Suma 45 partidos jugados, 10 porterías a cero, 90 paradas y cinco títulos: dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Ahora, después de ampliarse su vinculación con el Club hasta el 2029, el alicantino seguirá acumulando experiencia en la élite, cerca de su casa, en el Elche de Eder Sarabia, ex segundo entrenador azulgrana durante la etapa de Quique Setién»