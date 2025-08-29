Polonia vuelve a llamar a Lewandowski y le devuelve la capitanía

Robert Lewandowski, el delantero estrella del Barcelona y máximo goleador histórico de Polonia, ha sido convocado nuevamente a la selección nacional por el nuevo seleccionador, Jan Urban, para los próximos partidos de clasificación para el Mundial contra Países Bajos y Finlandia después de renunciar a ir a la selección en junio por una polémica con su anterior seleccionador.

Este llamamiento marca el retorno de Lewandowski a la escuadra rojiblanca después de su autoexclusión bajo la dirección del anterior técnico, Michal Probierz, debido a una «pérdida de confianza» mutua. Lo hace después de superar también su última lesión con el Barcelona.

El nuevo entrenador, el exjugador de Osasuna Jan Urban, ha presentado este viernes su lista de 25 jugadores para afrontar los compromisos de septiembre que comenzarán con una concentración a partir del lunes en Katowice (sur), con vistas a preparar el encuentro contra Países Bajos el 4 de septiembre en Róterdam y contra Finlandia tres días después en el Estadio Silesiano de Chorzów (sur).

Ambos partidos se encuadran en la clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos del año que viene, donde Polonia luchará con Malta, Finlandia, Lituania y los Países Bajos para hacerse con una plaza en la fase final.

El regreso de Lewandowski insufla nuevas esperanzas al combinado nacional polaco, que comienza una nueva andadura bajo la batuta de Urban, que asumió el cargo de seleccionador el 16 de junio tras la dimisión de Michal Probierz, quien renunció a su cargo dos días después de una derrota por 2-1 ante Finlandia el 10 de junio.

Precisamente fue la decisión de Probierz de retirarle la capitanía al delantero del Barcelona antes del partido contra Finlandia, lo que motivó la ruptura definitiva entre ambos y el veto del cañonero polaco a la selección.

Lewandowski, de 36 años, había declarado públicamente que, ante la «falta de confianza mutua», no volvería a jugar con el equipo nacional mientras Probierz estuviera al mando. Además del astro del Barcelona, entre los convocados a la selección polaca destacan tres futbolistas del Legia de Varsovia: el debutante Jan Ziółkowski, Paweł Wszołek y Bartosz Kapustka, además del regreso al equipo de Kamil Grosicki.