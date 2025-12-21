Ni te lo esperas ni te lo cuentan así: la hora exacta en la que el invierno 2025 entra en España

El invierno no empieza a medianoche ni al amanecer, como muchos creen. En España, el invierno de 2025 comienza oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 16:03 horas (hora peninsular), según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional y los observatorios astronómicos. En Canarias, el cambio de estación se producirá una hora antes, a las 15:03.

Este momento exacto coincide con el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que marca el día con menos horas de luz solar del año y la noche más larga.

¿Qué es exactamente el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno se produce cuando el Sol alcanza su máxima declinación negativa respecto al ecuador terrestre. En ese instante, el hemisferio norte recibe la menor cantidad de luz solar, dando paso a la estación más fría del año desde el punto de vista astronómico.

¿Por qué el invierno no empieza siempre a la misma hora?

Aunque suele caer entre el 21 y el 22 de diciembre, la hora exacta del inicio del invierno cambia cada año debido a varios factores:

La duración real del año solar (no exacta de 365 días).

Los años bisiestos.

La órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol.

Por eso, el inicio del invierno puede adelantarse o retrasarse algunos minutos u horas cada año.

¿Cuánto durará el invierno 2025?

El invierno de 2025 se prolongará durante 88 días y 23 horas, hasta el 20 de marzo de 2026, cuando tendrá lugar el equinoccio de primavera.

Qué cambia en España con la llegada oficial del invierno

Con el inicio del invierno astronómico en España:

Los días comienzan a ganar minutos de luz poco a poco , aunque de forma casi imperceptible al principio.

Las noches siguen siendo largas, pero ya no se acortan más.

Se intensifican los fenómenos típicos del invierno , como heladas, nieblas persistentes y nevadas en zonas de montaña.

Se consolida la estación más fría del año desde el punto de vista astronómico, aunque el frío más intenso suele llegar semanas después.

Una fecha con gran carga histórica y cultural

El solsticio de invierno ha sido una fecha clave para numerosas civilizaciones a lo largo de la historia. Muchas culturas celebraban este momento como el renacimiento del Sol, ya que, aunque comienza el invierno, la luz inicia su regreso progresivo.

Algunas fiestas actuales, incluidas varias celebraciones navideñas, tienen su origen en antiguos rituales vinculados al solsticio y al cambio de ciclo anual.