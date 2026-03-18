PSC y ERC pactan retirar los Presupuestos en Cataluña para ganar tiempo en la negociación

El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que retira los Presupuestos de Cataluña que se tenían que votar este viernes en el Parlament para ganar tiempo de negociación con Esquerra Republicana. En su lugar, ambas formaciones han decidido impulsar la aprobación inmediata de un suplemento de crédito con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

La decisión ha sido anunciada mediante un comunicado conjunto, tras la celebración de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos a primera hora de la mañana. En dicho comunicado, PSC y ERC subrayan su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para desarrollar los «acuerdos políticos existentes», especialmente aquellos derivados de los pactos de investidura.

«Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura», han señalado ambas formaciones en un comunicado conjunto.

Ambos partidos coinciden en que hay que dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto para «continuar impulsando el país, para proteger los servicios públicos y hacer efectivos los acuerdos de investidura».

Unos nuevos presupuestos que, «a pesar de incluir los acuerdos políticos, económicos y sociales previos, habrán de internalizar los impactos económicos de la actual situación internacional, incorporando políticas que ayuden a construir un escudo social para proteger a los sectores más afectados».

En el comunicado, PSC y ERC también hacen una «valoración positiva del camino recorrido» en el desarrollo de los acuerdos de investidura, un camino que consideran que ha comportado «avances de soberanía para Cataluña y para el progreso de la sociedad catalana».

«Son un conjunto de metas que pueden aportar un salto adelante muy relevante para el autogobierno de Cataluña, para avanzar en las políticas sociales y económicas», defienden.

Aseguran que son proyectos que requieren «un trabajo redoblado y conjunto» en todos los frentes políticos para materializarlos, muy especialmente durante el año en curso.

Por su parte, Salvador Illa comparecerá en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para argumentar su decisión de retirar ahora los presupuestos, ante la negativa de ERC a retirar su enmienda a la totalidad si no recibe «garantías» para la cesión del IRPF a Cataluña.

Paralelamente, el líder de ERC, Oriol Junqueras, comparecerá a las 10:00 horas en rueda de prensa para exponer su posición, antes de que el pleno del Parlament acoja la sesión de control al Govern a las 11:30 horas y, por la tarde, Illa comparezca para explicar la gestión de su ejecutivo en las últimas semanas.