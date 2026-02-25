Garriga reta a Illa a «pisar las calle» de Cataluña: «El niqab forma parte del paisaje de muchos barrios»

«El niqab forma parte del paisaje de muchos barrios», ha contestado el líder de Vox, Ignacio Garriga, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante la polémica suscitada por la propuesta de la formación que lidera Santiago Abascal de prohibir esta prenda islámica en España.

En la sesión de control al Gobierno de la Generalitat de este miércoles, el secretario general de Vox y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, ha retado al socialista a «pisar las calles de Cataluña».

Para Garriga, Illa vive a una gran distancia de la «realidad con las calles», después de que éste afirmara en una entrevista que que no había visto niqabs en Cataluña, pese al malestar social creciente por la inmigración islámica y el debate sobre el límite de la libertad religiosa y la descriminación.

El de Vox le ha reprochado que sólo visita «los ayuntamientos para firmar el libro de visitas», y lo ha animado a «recorrer» las calles de barrios de zonas como El Vendrell, Reus, Figueres, Salt, Manlleu, Manresa, Ca n’Anglada o el Raval.

Frente a las críticas que Vox ha recibido por parte de la izquierda tachando de alarmista la propuesta de la formación la pasada semana en el Congreso de los Diputados de prohibir el burka y el niqab en España por considerar que no responde a la realidad en España, Garriga ha recordado que hace una décadas tampoco lo era el velo, señalando que el ex presidente de la Generalitat, José Montilla, se negó legislar sobre el velo integral islámico porque era «casi inexistente».

Ahora, tras la llegada de cientos de miles de extranjeros procedentes de países islámicos por culpa del bipartidismo, «el niqab forma parte del paisaje cotidiano de muchos barrios», ha lamentado en un tenso enfrentamiento con Illa.

Además, ha señalado que en Cataluña «se han impedido 47 matrimonios forzosos en los últimos años, ocho ablaciones genitales femeninas en 2025, y se producen casi cinco violaciones al día». «El Gobierno de la Generalitat más feminista de la historia ha logrado que en Cataluña hoy se produzcan casi cinco violaciones al día», ha denunciado.