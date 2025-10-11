Los ‘whatsapps’ de altos cargos del PSC contra Illa: «Habla para convencidos, que ponga a un tiktoker»

La consejera catalana de Interior, Nuria Parlón, ridiculizó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un chat interno por su mala comunicación de los datos relativos a seguridad e inmigración en el último debate de Política General celebrado esta semana en el Parlamento de Cataluña.

Según los mensajes de ese chat interno, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en un grupo de WhatsApp llamado ‘Marrones Interior’, la consejera de Interior afirma: «El presidente habla para convencidos. Tendría que poner a un tiktoker a explicar lo que ha dicho».

Parlón se refería así a la intervención de Salvador Illa en dicho debate, cuando informó al Parlament de que en el año 2025 se ha registrado una reducción del 4,18% en los delitos. Illa también destacó la caída en los robos con violencia, que se han visto reducidos en un 13%, y las ocupaciones ilegales, que han disminuido un 11,4%. Sin embargo, para su consejera de Interior, estos datos no sonaron convincentes.

De ahí que en el chat «Marrones Interior», sentenciara: «El presidente habla para convencidos. Tendría que poner a un tiktoker a explicar lo que ha dicho». A estas palabras respondió en el mismo chat Esteve Serrano, jefe de gabinete de la consejera de Interior. Serrano replicó: «Seguridad, inmigración y vivienda. Cala ese discurso entre los jóvenes», señaló este alto cargo del PSC, haciendo referencia al posicionamiento que viene defendiendo Vox y que Salvador Illa no supo atajar desde la tribuna.

Y es que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, denunció en el Parlament el pasado 8 de octubre que «en la Cataluña del PSC, cada día aumentan los barrios donde la policía no puede ni entrar mientras el presidente Illa repite como un reloj averiado qui la fa, la paga (quien la hace, la la paga)».

Garriga advirtió de que Salvador Illa es el responsable directo del desastre que sufre Cataluña, tras décadas de gobiernos del «bipartidismo» y del separatismo que han condenado a los catalanes a la inseguridad, la pobreza y la falta de vivienda. «Muchos catalanes escucharon a Illa creyendo estar ante un candidato a la Secretaría General de la ONU o al Mandela catalán, mientras la realidad es que gobierna el Ejecutivo más débil de los últimos años, sin presupuestos, sin rumbo y sin soluciones para los problemas reales», enfatizó.

Además, Garriga alertó de que la inmigración ilegal y descontrolada está desbordando los servicios públicos, disparando la inseguridad y alterando la convivencia en los barrios. «En 2024 llegaron a Cataluña 60.000 personas en situación irregular. Es como crear una ciudad del tamaño de Manresa o Castelldefels sólo con inmigrantes ilegales. Esto es insostenible», apostilló.

Del mismo modo, el colaborador de Santiago Abascal acusó a Illa, a sus socios separatistas y al «bipartidismo» de promover una política de fronteras abiertas que «premia al que incumple la ley y castiga al catalán que trabaja». «Sus políticas han convertido el empadronamiento en una herramienta para vivir del esfuerzo de los catalanes. Han hecho del arraigo una regularización encubierta y han trasladado a la opinión pública la falsa idea de que no se puede expulsar a los ilegales. Nosotros decimos lo contrario: quien entre de forma ilegal, se marchará», aseguró.

En el ámbito de la seguridad, Garriga denunció también que Cataluña se ha convertido en la región más insegura de España, con cifras alarmantes de delincuencia extranjera. «El 52% de la población penitenciaria en Cataluña es extranjera. El 69% de los condenados por violación también lo son. En Barcelona, el 79% de los detenidos en 2024 fueron extranjeros. Esto es delincuencia importada», precisó.

Frente a ello, abogó por que “Cataluña siga siendo Cataluña. No queremos esa islamización que todos ustedes promueven y financian. No queremos la lengua árabe ni la cultura marroquí en los colegios catalanes. No queremos los menús Halal en los colegios de Cataluña, no queremos las cárceles de tela en nuestros colegios y vamos a combatir con todas las de la ley», aseveró.

«Cataluña lidera los robos»

Asimismo, el líder de Vox en esta comunidad arremetió contra el PSC por «rendir las calles a la criminalidad» y «permitir que haya barrios donde la policía no puede entrar». «Aquí los que pagan son los catalanes honrados, los que sufren ocupaciones, atracos y agresiones. Cataluña lidera los robos, las violaciones y el narcotráfico, y la respuesta del Govern es negar la realidad», señaló.

De esta manera, Garriga desmontó el discurso de Salvador Illa y acusó al president de asfixiar a las clases medias y trabajadoras con nuevos impuestos, tasas y restricciones «para pagar la fiesta a la inmigración masiva ilegal, para despilfarrar más de 360 millones en TV3, 60 millones en subvenciones a medios y 20 millones en cooperación internacional mientras los catalanes pasan hambre».

En materia de vivienda, Garriga apuntó que «las políticas del PSC, apoyadas por el PP, Junts, ERC, Comuns y CUP, han provocado una caída del 60% en la actividad constructora, una reducción del 25% de la oferta de alquiler y una subida descontrolada de los precios». «Han convertido la Ley de Vivienda en un fracaso absoluto. Prometen miles de viviendas que nunca llegan, mientras el 50% de la vivienda pública acaba en manos de extranjeros. Privilegios para los que acaban de llegar, miseria para los catalanes», criticó.

El dirigente de Vox afirmó, además, que las promesas del PSC son «humo». «Prometieron 50.000 viviendas el año pasado, hoy no hay ni rastro de ellas. Ahora anuncian 210.000, más incluso que el Gobierno de España. Dejen de tomar el pelo a los catalanes. Lo único que han hecho es repartir vivienda pública entre extranjeros», remachó.