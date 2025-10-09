La mayoría de los votantes del PSC y de ERC se oponen a las restricciones que impone la nueva ley del taxi del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. En concreto, según una encuesta de Metroscopia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el 67% de los barceloneses apoyan que el Ejecutivo catalán flexibilice la normativa que afecta a las licencias de VTC como las que tienen Cabify, Uber o Bolt. De todos los partidos, sólo los que votan a Barcelona en Comú quieren aplicar restricciones.

La encuesta muestra como el 65% de los votantes de ERC, el 69% de los de Junts, el 63% de los del PSC, el 90% de los del PP, el 74% de los de Vox y el 67% de los abstencionistas estarían a favor de «flexibilizar la regulación del taxi para que se parezca más a los VTC» en vez de restringir a estos últimos.

El estudio se elaboró a partir de 1.000 entrevistas, de las cuales 700 se realizaron por vía telefónica, a través de teléfonos fijos y móviles, y las 300 restantes mediante encuestas en línea. El trabajo de campo se desarrolló entre los días 23 y 26 de junio de 2025.

Las conclusiones dejan en muy mal lugar la nueva ley del taxi de Illa. Dos de cada tres barceloneses han utilizado un taxi o un vehículo de transporte con conductor (VTC) en los últimos seis meses.

Por otro lado, el 56% de los usuarios (una proporción que asciende al 63% entre los viajeros habituales) reconoce haber tenido dificultades para conseguir un taxi o VTC, mientras que solo un 12% afirma no haber experimentado este problema.

Además, una mayoría clara (57%) considera que la actual oferta de vehículos con conductor en la ciudad es insuficiente, frente a un 37% que la ve adecuada. Por último, el 63% de los encuestados cree que incrementar la disponibilidad de taxis y VTC contribuiría a mejorar tanto la movilidad como la imagen de Barcelona.

Opiniones sobre la ley del taxi de Illa

La mitad de los barceloneses (51%) se muestra en desacuerdo con limitar la forma en que actualmente operan las plataformas de movilidad. Por otro lado, una amplia mayoría (68%) considera que las autoridades deberían impulsar un marco regulatorio que permita a taxis y VTC prestar servicio en igualdad de condiciones.

Entre quienes defienden esta postura, la mayoría (67%) cree que la mejor vía sería flexibilizar la normativa del taxi para aproximarla al modelo de los vehículos de transporte con conductor.

El 56% de los barceloneses considera que la regulación de los servicios de movilidad responde únicamente a los intereses de las asociaciones del taxi, mientras que solo un 20% cree que busca beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Además, una mayoría del 52% opina que las normas aplicadas hasta ahora han ido en la dirección equivocada, frente al 27% que las ve adecuadas.

Dos de cada tres ciudadanos (63%) valoran negativamente la ley que restringiría la actividad de los VTC a trayectos interurbanos. Por otro lado, una amplia mayoría (79%, frente al 17%) apoya las tarifas Share, que ofrecen precios más bajos por compartir el viaje con otros pasajeros, una opinión compartida por votantes de todas las formaciones del consistorio.

Por último, el 67% de los vecinos de Barcelona cree que la regulación de taxis y VTC debería fomentar el uso de vehículos eléctricos. Precisamente, esto último es lo que el sector del VTC propuso a la Generalitat en una ley del taxi alternativa, tal y como reveló OKDIARIO.