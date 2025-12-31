Vivienda aprueba en nochevieja un informe obligatorio para pisos turísticos: entra en vigor en dos días
Los anfitriones deberán presentar este mismo febrero un listado de toda su actividad de 2025
El Ministerio de Vivienda ha aprobado por sorpresa a media mañana del día de nochevieja un modelo informativo anual obligatorio para alquileres de corta duración (pisos turísticos, arrendamientos vacacionales, laborales, de estudios o de tratamiento médico). Los anfitriones deberán presentar este mismo febrero un listado anonimizado de todos los alquileres realizados el año anterior.
La norma que entra en vigor este mismo viernes 2 de enero de 2026 ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece que los propietarios tendrán que enviar cada mes de febrero un listado con toda su actividad del año anterior.
Concretamente deberán indicar los arrendamientos realizados por cada finca registrada (NRUA), indicando finalidad, número de huéspedes y fechas de entrada y salida. De hecho, se presentará un modelo informativo por finca, buque, embarcación o artefacto naval.
El modelo, que incorpora formato XBRL podrá presentarse telemáticamente o en papel y, según el Gobierno, busca aportar transparencia y facilitar el control del impacto de los alquileres turísticos en el mercado residencial.