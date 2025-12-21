Los científicos alertan tras detectar ejemplares vivos de la almeja asiática invasora en un río del País Vasco

Las especies invasoras llegan a un territorio, se adaptan, alteran el ecosistema a su favor y hacen lo necesario para sobrevivir, aunque para lograrlo dañen o desplacen a las especies autóctonas que llevan allí toda la vida, como ocurre en este caso.

Una de las almejas con mayor capacidad de destrucción se ha asentado en un río del País Vasco, lo que ha encendido todas las alarmas. Ahora toca hacer frente a una problemática que amenaza tanto al medio ambiente como a la economía local.

Aunque hubo sospechas hace años en algunos embalses de Álava y Vizcaya, lo cierto es que nunca se llegó a confirmar del todo. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora en Guipúzcoa es distinto. La alerta la dieron dos pescadores que paseaban por la orilla y vieron algo que ha terminado por alertar a los expertos.

Detectan ejemplares vivos de la almeja asiática invasora en un río del País Vasco

El Gobierno vasco ha confirmado la presencia de ejemplares vivos de almeja asiática en cuatro puntos de la desembocadura del río Oria. Lo más grave es que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha localizado individuos jóvenes en una de estas zonas. Esto certifica que no estamos ante un hallazgo casual de ejemplares sueltos, sino que ya existe una población reproductora activa. La especie ha encontrado en el fango guipuzcoano el sitio ideal para prosperar.

Tras el primer aviso en Aginaga en enero de 2025, URA movilizó un equipo para inspeccionar 32 puntos repartidos por toda la geografía vasca. Por ahora, los muestreos indican que la invasión se limita a un tramo de unos tres kilómetros en el bajo Oria. No obstante, los técnicos advierten de que saber el número exacto de ejemplares es casi imposible, ya que viven enterrados en la arena y el limo.

Lo que sí han comprobado es que la zona afectada está bajo la influencia de las mareas, un entorno donde estas almejas están al límite de su resistencia a la salinidad, algo que podría ayudar a frenar su avance natural.

Cómo es la amenaza de la almeja asiática invasora en los ríos españoles

El peligro de la almeja asiática (Corbicula fluminea) reside en su facilidad para colonizarlo todo. Esta almeja es hermafrodita y puede autofecundarse, así que un solo individuo tiene el potencial de fundar una colonia entera.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta especie produce una gran transformación del ecosistema acuático y afecta directamente a los moluscos nativos. A lo largo de sus siete años de vida, una sola almeja lanza al agua más de 100.000 larvas. Esta capacidad reproductiva tan salvaje permite que se adueñen de los ríos en un tiempo récord.

Además, estos bivalvos son conocidos por cegar las tuberías de riego y los sistemas de refrigeración de las centrales eléctricas. Las larvas se cuelan en los tubos, se fijan a las paredes y crecen allí hasta que bloquean el paso del agua con sus conchas.

Por otro lado, cuando mueren de forma masiva en épocas de sequía, la descomposición de sus restos puede llegar a contaminar el agua por la falta de oxígeno.

Para intentar atajar la plaga, URA va a poner en marcha una red de control permanente. No obstante, la clave reside en la prevención. Los pescadores y usuarios del río deben extremar la limpieza de sus equipos, botas y embarcaciones para no llevar larvas de una cuenca a otra.

Asimismo, las autoridades recuerdan que el uso de estas almejas como cebo está totalmente prohibido.