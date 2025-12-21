890.985 extremeños deciden hoy su futuro político en las primeras elecciones anticipadas de su historia

Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a voto en las elecciones de Extremadura de este domingo, las primeras anticipadas de la historia de esta comunidad autónoma.

Los extremeños volverán a elegir, dos años y medio después de la última cita ante las urnas, a sus 65 representantes en la Asamblea regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas. El Parlamento que emane de las urnas será del color que determinen los cálculos de la Ley D’hont, el sistema previsto en la Ley Electoral española para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos La mayoría absoluta de la Asamblea está en 33 diputados.

En esta ocasión habrá 26.695 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo sólo ha aumentado en 3.817 electores desde entonces. Por provincias, 556.424 de los votantes pertenecen a Badajoz y 334.561 a Cáceres.

El censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística, establece que Cáceres tiene una población total de 388.000 habitantes, frente a los 665.000 que tiene Badajoz, casi el doble. De los 65 parlamentarios que componen la Asamblea de Extremadura, 29 se deciden en la circunscripción de Cáceres y 36 en la de Badajoz. Lo que significa que Badajoz decide el 55% de los parlamentarios, frente al 45% de Cáceres.

De las 890.985 personas con derecho a voto en Extremadura esta jornada electoral, 339.613 pertenecen a la provincia de Cáceres y 551.372 a la de Badajoz. Las 30.610 personas restantes corresponden al voto extranjero, proveniente de 102 países diferentes, aseguró la consejera murciana de Administración Pública y Hacienda, Elena Manzano.

En la circunscripción de Cáceres, las candidaturas de cada formación están integradas por 29 nombres, además de tres suplentes; la lista de Badajoz la integran 36 candidatos y el mismo número de suplentes. En ambos casos, esa cifra es el número máximo de escaños que puede obtenerse en cada provincia.

A qué hora abren y cierran los colegios electorales en Extremadura

Los colegios electorales abrirán a las 9.00 horas de la mañana y cerrarán a las 20.00 horas de la tarde. El presidente y los dos vocales de cada mesa electoral deben estar a las 8 de la mañana en el colegio electoral. La Policía entregará la urna a cada mesa. Todas ellas deberán estar constituidas a las 08:30 horas.

A lo largo de la jornada electoral están previstas varias comparecencias informativas: